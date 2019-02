Derfor har vi brug for en sundhedsreform

DEBAT. Af Karen Ellemann, MF, gruppeformand (V), valgt i Brøndbykredsen

Vores fælles sundhedsvæsen står allerøverst på dagsordenen, når vi bliver spurgt til, hvad der er blandt de vigtigste opgaver i samfundet.

Det var derfor en glædelig dag, da regeringen forleden præsenterede sit store udspil til en reform af sundhedsvæsenet. Det danske sundhedsvæsen er blevet bedre, ventelisterne er halveret siden 2001, kræftbehandlingen har gjort store fremskridt, og vi har patientrettigheder, som sætter mennesket før systemet. Men alt er ikke perfekt.

Derfor er det på høje tid, at vi nu tager nye skridt, så vi får flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerne. Udspillet går ud på at skabe mere nærhed i sundhedsvæsenet. Det betyder, at borgere skal kunne behandles tæt på deres hjem, hvis de lider af sygdomme, som ikke behøver at blive behandlet på et sygehus. Lidt frisk sagt skal ”det, der ikke er svært, være nært”.

Vi vil oprette 21 sundhedsfællesskaber landet over, som vil dække mindre geografiske områder, end regionerne gør i dag, og sikre nærhed i behandlingen på en række områder.

Vi vil altså rykke et større ansvar og en større del af beslutningerne tættere på borgeren ved at flytte nogle beslutninger ”ned” til kommunerne og andre beslutninger ”op” til regeringen og folketinget. Vi vil også styrke patientrettighederne og udbrede kendskabet til dem, så flere kan nyde godt af deres rettigheder.

Vi vil bl.a. give førstegangsfødende ret til at være på sygehuset eller barselshotellet i to døgn, så de kan få en god start som familie. Et godt sundhedsvæsen kræver, at vi hele tiden ser på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Det gør denne reform.

Den udviser rettidig omhu og skal sikre, at vi også i fremtiden kan have et godt sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som sætter borgeren først. Som sætter patienten i centrum.