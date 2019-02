Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 4 og 5

Af Heiner Lützen Ank

Tyveri fra varebil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Opel Vivaro varebil sket mellem fredag den 25. januar klokken 15 og søndag den 27. januar klokken 12.25 på Elmehusene i Glostrup. En rude var knust, og en pc var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Søndag den 27. januar klokken 15.54 standsede en politipatrulje en 43-årig kvindelig bilist på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Kvinden blev sigtet for kørsel uden førerret, idet hun ikke kunne fremvise gyldigt kørekort. Hun erkender.

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. En politipatrulje standsede fredag den 25. januar klokken 1 en 24-årig mandlig bilist på Park Allé i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender.

Tyveri fra varebil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en brun Mercedes-Benz varebil sket mellem fredag den 25. januar klokken 13.30 og søndag den 27. januar klokken 18.30 på Gammelgårds Allé i Vallensbæk. En rude var knust, og en tablet, solbriller og en mobiltelefon var blandt andet stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 28. januar klokken 09.38 standsede en politipatrulje en 29-årig mandlig bilist på Bygaden i Brøndby. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde generhvervet førerretten. Han erkender.

Røveri mod supermarked

BRØNDBY. Tirsdag den 29. januar klokken 17.10 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et røveri mod supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Tre personer havde henvendt sig til butikken, hvor to af dem tog nogle T-shirts og forlod butikken. Idet en butiksdetektiv henvendte sig til personerne, blev han skubbet og sparket til flere gange af en af de mistænkte gerningsmænd. Butiksdetektiven kom ikke til skade under hændelsen.

De tre personer beskrives som:

A: Mand af mellemøstligt udseende på 25-30 år, 175 cm høj, almindelig kropsbygning, brun i huden, sort, kort hår. Han talte dansk og var iført en kasket, sort dunjakke og cowboybukser.

B: Mand af mellemøstligt udseende på 25-30 år, 175 cm høj, almindelig kropsbygning, brun i huden, sort, kort hår. Han talte dansk og var iført en sweatshirt.

C: Mand af mellemøstligt udseende på 25-30 år, 175 cm høj, almindelig kropsbygning, brun i huden, sort, kort hår. Han talte dansk og var iført camouflagetrøje.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Sigtet for kørsel uden førerret

VALLENSBÆK. Tirsdag den 29. januar klokken 16.39 standsede en politipatrulje en 37-årig mandlig bilist på Løkkekrogen i Vallensbæk. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret samt kørsel uden lovpligtig forsikring af bilen. Han erkender begge sigtelser.

Tyveri fra varebil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri af en blå VW Caddy varebil sket mellem mandag den 28. januar klokken 20 og tirsdag den 29. januar klokken 06.30 på Albertslundvej i Vallensbæk. En rude var knust, og diverse håndværktøj og el-værktøj var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Mand sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 31. januar kl. 15.07 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Østbrovej i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 21-årig rumænsk mand, idet han havde stjålet varer fra butikken. Manden blev sigtet og anholdt for butikstyveri samt kørt til politigården i Albertslund. Han erkender butikstyveri og skal fremstilles i grundlovsforhør fredag den 1. februar.