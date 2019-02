Døgnrapporten

Af

Indbrud i villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Hasselhaven i Glostrup sket lørdag den 9. februar mellem kl. 14.00 og kl. 23.00. En vinduesrude var knust, og diverse smykker var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448 eller 114.

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket fredag den 8. februar mellem kl. 08.05 og kl. 18.45 på Rønne Allé i Brøndby. En rude til et værelse var aflistet, og diverse smykker var stjålet.

55-årig mand sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje rykkede søndag den 10. februar kl. 16.38 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked i Glostrup Shoppingcenter. Butikkens personale havde tilbageholdt en 55-årig mand, idet han havde stjålet flere oksemørbrad. Han blev sigtet for butikstyveri, som han erkender.

21-årig kvindekørte uden kørekort

VALLENSBÆK. En politipatrulje standsede lørdag den 9. februar kl. 19.47 en 21-årig kvinde på Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk, idet hun kørte usikkert. Kvinden havde endnu ikke fået gyldigt kørekort, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret. En 49-årig mandlig passager blev ligeledes sigtet for at have overladt førerretten til kvinden, velvidende hun ikke havde kørekort. Begge personer erkender.

142 km/t på Søndre Ringvej

VALLENSBÆK. Automatiske Trafik Kontrol har i weekenden den 9. og 10. februar blandt andet været på Søndre Ringvej i Vallensbæk, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at der køres alt for hurtigt. Langt de fleste kørte efter forholdene. 31 bilister blev blitzet. Højeste hastighed blev målt til 142 km/t mod tilladt 70 km/t.

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 9. februar kl. 11.00 og mandag den 11. februar kl. 16.00 på Sandbjerggårdsvej i Brøndby. Et vindue var aflistet, og diverse køkkenknive samt udenlandske kontanter var stjålet.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Volkswagen Arteon personbil sket mellem fredag den 8. februar kl. 10.00 og tirsdag den 12. februar kl. 09.30 på Langagervej i Glostrup. En rude var knust, og et indbygget navigationssystem samt radio var stjålet.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en BMW personbil sket mellem onsdag den 13. februar kl. 12.00 og torsdag den 14. februar kl. 22.30 på Langagervej i Glostrup. To ruder var knust, og bilens rat var stjålet.

Forsøg på tricktyveri

VALLENSBÆK. Torsdag den 14. februar kl. 08.35 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et muligt forsøg på tricktyveri i lejlighed på Egeskovvej i Vallensbæk. En mistænkt tricktyv havde taget flere gange i en 64-årig kvindelig beboers dør og forsøgt at tvinge sig adgang ind i lejligheden. Den kvindelige beboer havde smækket døren i, hvorefter den mistænkte tricktyv havde forladt stedet. Den mistænkte beskrives som en kvinde på ca. 40 år, mellemøstlig udseende. Hun talte dansk med accent og medbragte en plasticpose med balloner.

Tyveri fra varebil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Ford Transit Custom varebil sket på Vejlegårdsparken i Vallensbæk mellem tirsdag den 12. februar kl. 16.00 og onsdag den 13. februar kl. 06.00. En rude var knust, og diverse VVS materialer samt værktøj var stjålet.