Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 7 og 8

Af Heiner Lützen Ank

Indbrud i villa

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 15. februar kl. 00.00 og lørdag den 16. februar kl. 11.15 på Horsbred i Vallensbæk. Der var boret et hul i karmen til et vindue, og en bærbar computer samt en pung med personlige effekter, kreditkort og kontanter var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem torsdag den 7. februar kl. 16.00 og lørdag den 16. februar kl. 03.06 på Rendsagervej i Vallensbæk. Et vindue var opbrudt, og et TV, spillekonsol, diverse smykker samt kontanter var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.En politipatrulje standsede tirsdag den 19. februar kl. 16.56 en 20-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby, idet han kørte med lav hastighed. Manden kørte uden gyldigt kørekort, hvorfor patruljen sigtede ham for kørsel uden førerret, som han erkender.En politipatrulje standsede fredag den 22. februar kl. 00.53 en 23-årig mandlig bilist på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden blev skønnet påvirket af alkohol, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for spirituskørsel samt kørte ham til blodprøver på Albertslund Politigård. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, idet han havde kørt uden at have erhvervet kørekort, samt overtrædelse af udlændingeloven, idet han er mistænkt for at opholde sig ulovligt i Danmark. Han nægter spirituskørsel og kørsel uden førerret.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Ørnebjergvej i Glostrup sket tirsdag den 19. februar mellem kl. 13.00 og 23.00. En rude til en terrassedør var knust, og diverse smykker, en skuldertaske og udenlandske kontanter var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.