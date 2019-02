Efterlysning: Mænd mistænkt i forbindelse med fodbold-uro

Mistænkt B - Mistænkt D

BRØNDBY. Da Brøndbyernes IF tabte på hjemmebane til FC København den 4. november 2018, opstod der uroligheder efter kampen. Politiet offentliggør nu billeder af nogle af de mænd, der er mistænkt for at overfalde politiet

Af Heiner Lützen Ank

Københavns Vestegns Politi har offentliggjort overvågningsfoto af fire unge mænd, som er mistænkt for at angribe politiet i forbindelse med fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC København den 4. november 2018.

Billederne af de unge mænd er taget på Brøndby Stadion og i området omkring Bygaden og Seminarievej i Brøndby.

– Vi har efterforsket siden urolighederne i november og de unge mænds billeder har været efterlyst internt i politiet uden held. Nu vælger vi derfor at offentliggøre billederne, i håbet om at offentligheden kan hjælpe med identificeringen, siger politikommissær Andreas Mollerup.

Samtidig opfordrer politikommisæren andre personer til at melde sig selv og derved undgå, at deres billede bliver delt offentligt:

– I efterforskningen indgår flere billeder, som det kan blive nødvendigt at offentliggøre senere. Vi opfordrer dog de personer som var tilstede i forbindelse med urolighederne, til at melde sig, så vi ikke behøver at offentliggøre deres billede.

13 sigtede i sagen

På nuværende tidspunkt har Københavns Vestegns Politi identificeret og sigtet i alt 13 unge mænd i forbindelse med urolighederne og en 23-årig mand sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.

I sidste uge foretog politiet endnu en anholdelse i sagen, hvor en 22-årig mand er blevet sigtet for flaskekast mod politiet ved flere lejligheder efter fodboldkampen.

– Efterforskningen i disse sager er tidskrævende, men som vi tidligere har meldt ud, så ændrer det ikke på, at vi kommer efter dem, der stod bag urolighederne, alene på hvor lang tid det tager, siger Andreas Mollerup, som venter flere anholdelser i den kommende tid.

De mistænkte er

Politiet havde oprindeligt offentliggjort fire billeder af mistænkte. Inden deadline på denne avis havde to af dem meldt sig selv, Folkebladet har derfor valgt ikke at viderebringe disse billeder. De to resterende er:

B: Mand, ca. 20-25 år, ca. 175 cm høj, sort hår, almindelig af bygning, iført sort jakke med hvidt logo på venstre overarm, sorte handsker, sorte bukser, sorte sko med hvid sål.

B er mistænkt for i tidsrummet kl. 16.02-16.06 at have kastet genstande mod politiet i området Bygaden/Seminarievej i Brøndby.

D: Mand, ca. 25-30 år, ca. 185 cm høj, almindelig af bygning, iført blå jakke af mærket Peak Performance stående med hvid skrift på venstre bryst, hvid lynlås på venstre overarm, og blå jeans.

D er mistænkt for i tidsrummet kl. 16.04-16.06 at have kastet genstande mod politiet i området Bygaden/Seminarievej i Brøndby.

FAKTA

Har du oplysninger i sagen kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på tlf. 43 86 14 48 døgnet rundt