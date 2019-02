En værdig alderdom

DEBAT. Af Petar Socevic, folketingskandidat, De Radikale

“Så længe jeg kan, vil jeg selv bestemme.” Sådan lød det ved dialogmødet i Vallensbæk kommune sidste år. Dette citat er, efter min mening, grundstenen i den måde ældre- og sundhedsplejen bør fungere på Vestegnen.

En værdighedspolitik for ældre er enorm vigtig. Det er garanten for tryghed. Tryghed opstår når plejepersonalet har tid til beboeren, og når beboeren bliver lyttet til.

Når man er på et ældrecenter er selvbestemmelse nemlig medbestemmelse. Medbestemmelse er muligheden for at få indflydelse på sin egen situation. For på et ældrecenter er mange afhængige af hjælp. En hjælp som efter min mening ikke blot skal resultere i en hverdag af en hvilken som helst karakter. Men en hjælp som skal sikre at man lever et liv, som er så tæt som muligt, på det liv, man altid har levet.

Regeringen og DF’s finanslov giver pensionister 35 kr. mere. Ja, du hørte rigtigt. Man får 35 kroner ekstra om måneden, i stedet for at vælge at undgå nedskæringer på vores allesammens sundhedsvæsen og ældrepleje, og i stedet for at få afskaffet det kontanthjælpsloft som medvirker til at hvert 10. barn i Brøndby lever under fattigdomsgrænsen. Både som borger og folketingskandidat for Radikale Venstre finder jeg regeringens prioriteringer helt forfærdelige, og intet tyder på at Socialdemokratiet vil det anderledes, eftersom at de stemmer ja til 9 ud af 10 lovforslag som Venstre fremsætter i Folketingssalen.

Jeg tror ikke, at det er de 35 kr. der er afgørende for de fleste ældre. Jeg tror, at det afgørende er, om man accepterer tilfælde, hvor ældre kun får et bad om ugen. Det vil jeg ikke. Aldrig nogensinde. Eller at der ikke er nok hænder på ældrecentrene til at give de ældre en værdig behandling. Heller ikke det vil jeg aldrig nogensinde acceptere.