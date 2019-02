Et kulturhus med tryk på

Det var ikke svært at finde vej til musiklokalet. Foto: Laura Bielefeldt-Jakobsen

BRØNDBY. I vinterferien sørgede børn og unge fra Brøndby for liv og glade dage i Kulturhuset Brønden, da de deltog i den velbesøgte kreative vinterferieaktivitet KulturLAB

Af Jesper Ernst Henriksen

Jeg skal i musikrummet nu, lyder en klar børnestemme gennem foyeren i Kulturhuset, og man er ikke i tvivl om, hvor det ligger.

Lyden af klaver, trommer, elguitar og trompet blander sig med lyden af den elektroniske musik, der bliver produceret, som havde børnene aldrig lavet andet, og de afrikanske trommerytmer, der strømmer ud af Multisalen.

KulturLAB er et samarbejde mellem Brøndby Musikskole og Brøndby Ungdomsskole, der i skolernes vinterferie omdanner Kulturhuset Brønden til noget, der bedst kan beskrives som en åben Musik- og Kulturskole. Det er i år tredje år projektet har kørt, og leder af Brøndby Musikskole, Preben Renstrøm, fortæller, hvordan tålmodighed kan være en dyd:

– Vi startede i 2017 med KulturLAB, og jeg er glad for, at det i år virkelig har bidt sig fast. Antallet af deltagere har ikke været overvældende de første to år, men vores erfaring siger, at ting tager tid. Og med det store fremmøde, der har været i år, kan vi kun være glade for, vi holdt fast, for vi har haft fuldt hus alle dage, og virkelig mange børn har brugt deres vinterferie på at udfolde sig kreativt. Derudover er jeg glad for at se, at andre aktører også melder sig på banen – i år var Brøndby Strand Projektet og Mellemfolkeligt Samvirke f.eks. med en rap- og spoken word-workshop for de lidt ældre unge.