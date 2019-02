Færøsk kunst

Øssur Mohr udstiller i Glostrup Fritidscenter i marts.

GLOSTRUP. Månedens udstilling i Glostrup Fritidscenter er med Øssur Mohr, der i sine motiver tager udgangspunkt i det færøske landskab

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 2. marts fra kl. 14 til 16 er der fernisering i Glostrup Fritidscenter med kunstneren Øssur Mohr, der vil være til stede ved ferniseringen. Der vil være musik med Bacement Jazzband.

Øssur’s motivverden er det færøske landskab og en evig søgen og længsel efter at genskabe øjeblikkets flygtighed og lysglimtenes forvandling, og en stadig påmindelse om, at det kun lader sig gøre glimtvis. Øssur maler Leirviksfjeld, set fra Fuglefjord, om og om igen.

– Leirviksfjeld spøger i min bevidsthed, mere som en udefinerlig og dragende kraft, end som noget fjeld. Var det en udsigt jeg malede, var jeg færdig for længst, siger han.

I de nyeste malerier har Øssur opløst de gamle sammenhænge. Det horisontale rum er, om end lidt tøvende, sat ud af kraft. Bygden, det gamle faste holdepunkt, er der stadig, nu mest som et springbræt ind i et mere abstrakt univers. Imellem de dybe blå og skære hvide farver, aner man nye skygger, ofte som omrids af et menneske, der kommer gående oppe mellem skyggerne.

Udstillingen tages ned onsdag den 3. april.