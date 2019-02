Flere boliger på vej i Vallensbæk

Sådan kan det nye byggeri komme til at se ud, set fra Amalieparken. Grafik: Vallensbæk Kommune Foto: Grafik: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. En ny have skal vokse op i Vallensbæk, nemlig Carolines Have, der skal bestå af 90 boliger i op til seks etagers højde

Af Heiner Lützen Ank

Et ny boligområde, Carolines Have, er på vej i Vallensbæk.

På det tidligere erhvervsområde mellem Torbenfeldtvej, Vejlegårdsvej og Liselundvej er det således planen at opføre fire etageblokke og seks rækkehusstænger.

I alt er der tale om 90 boliger, og i følge planerne kan etageejendomme få en højde på op til seks etager.

Passer godt ind

Torsdag var der borgermøde om projektet. Men allerede ugen inden, onsdag den 30. januar, diskuterede de lokale politikere sagen på deres kommunalbestyrelsesmøde.

En af dem, der mente, at der var grund til at glæde sig over det nye projekt, var Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– En af de gode ting ved dette projekt er, at der er tale om underjordisk parkering. Derved vil parkering i al væsentlighed foregå under jorden. Det vil frigive meget plads, når man sammenligner med andre projekter. Desuden vil der være mulighed for at etablere solcelleanlæg øverst på bygningen, ligesom der kan etableres LAR-anlæg, så regnvandet altså ikke bliver ledt væk igennem kloaksystemet, men via grunden. Projektet flugter fint med den kommuneplansstrategi, der er for området.

Afsæt i konkret projekt

Socialdemokratiet bakkede også op om at sende planerne i offentlig høring. I den forbindelse glædede Martin Nielson (S), sig særligt over, at borgerne får mulighed for at forholde sig til det reelle projekt:

– Det er godt, at borgerne får mulighed for at se på det konkrete projekt, vi diskuterer. For så kan borgerne, der bor ved siden af, lettere se, hvad det er, de skal forholde sig til. Desuden er det positivt, at højden ud mod Vejlegårdsvej er den samme som Amalieparken på den anden side, og at den har en gradvis nedtrapning til parcellerne bagved. Hertil kommer, at det er godt, at der er udsigt til mere grønt, end der nu er på grunden.

Kommunalbestyrelsens tredje parti, Dansk Folkeparti, var i modsætning til de to øvrige partier ikke glade for udsigten til nye boliger på den tidligere erhvervsgrund. I følge Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti er der især to problemer med projektet:

– Det er klart, at det, der ligger der nu, ikke er det kønneste, men inde bag ved ligger et villakvarter og det område får nu en hel anden karakter, fordi den struktur, der er på den modsatte side af Vejlegårdsvej, ved nybyggeriet fortsættes ind i villakvarteret. Så det, vi er imod, er ikke, at der bliver bygget nyt, men at det ikke udelukkende er rækkehuse eller fritstående villaer.

Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at selvom, der blot er tale om 90 nye boliger i dette projekt, så vil det samlede antal boliger i Vallensbæk blive en udfordring for byen:

– Med de andre projekter, der er planlagt, så er der tale om i alt 1.000 nye boliger i Vallensbæk over en meget kort periode. Det fører til to problemer. For det første, at en del af det, der er blevet opført, var tiltænkt at være salgsbyggeri, men er i virkeligheden blevet til udlejningsejendomme. Jeg er ikke i tvivl om, at det samme vil komme til at ske i forhold til de 1.000 planlagte boliger. For det andet vil det presse vores skoler og dagtilbud, og allerede i dag kører flere af tilbuddene i Syd med røde tal.

De Konservative og Socialdemokratiet stemte for at sende projektet i fire ugers høring. Dansk Folkeparti stemte imod.