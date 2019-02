Flextur kommer til Vallensbæk

VALLENSBÆK. Som noget nyt tilbyder Vallensbæk Kommune nu Flextur fra den 1. februar. De politiske partier håber, det vil glæde alle kommunens borgere

Af Heiner Lützen Ank

Flextur, der allerede kører i flere kommuner, er et fleksibelt supplement til den kollektive trafik, hvor borgerne kan blive kørt til og fra en hvilken som helst adresse i de kommuner, der tilbyder Flextur.

På mange måder minder Flextur således om taxakørsel, og tilbuddet om Flextur er for alle borgere, da det ikke kræver visitation som andre kørselsordninger.

Binder byen sammen

Og nu kommer Flextur til Vallensbæk. Noget Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, er godt tilfreds med:

– Flextur er et rigtig godt tilbud til borgerne. Ordningen er for alle, den er til at betale og kan gøre hverdagen lettere. Og så kan den være med til at binde den nordlige og den sydlige del af Vallensbæk bedre sammen.

Også de øvrige partier i kommunalbestyrelsen ser frem til de ekstra transportmuligheder, kommunens borgere nu får.

Således mener Søren Wiborg fra Socialdemokratiet, at Flextur dækker et behov i kommunen:

– Borgerne i Vallensbæk er godt serviceret med offentlig transport til og fra kommunen. Vi er imidlertid underforsynet med hensyn til offentlig transport, som skal bringe borgere rundt i kommunen herunder til og fra S-stationerne. Flextur er derfor et meget fint og nødvendigt supplement til den offentlige transport i øvrigt. Det giver borgerne større frihed til at komme rundt også til andre kommuner med Flextur.

Dermed vil Flextur, mener Søren Wiborg, sikre borgerne større frihed:

– For Socialdemokratiet er det vigtigt at borgerne har frihed til at blive transporteret uden selv at skulle eje en bil.

Og kommunalbestyrelsens tredje parti, Dansk Folkepart, deler glæden med de øvrige partier.

Således siger Carina Kristensen Berth:

– Endelig bliver det muligt for helt almindelige borgere, der ikke bor nær busstop og togstationer, at kunne komme rundt i kommunen – og det endda til hvad der svarer til bustakst. Det er både en tryg og nem måde at komme rundt på.

Ifølge Carina Kristensen Berth er fleksibiliteteten en af de store styrker i det nye tilbud:

– Ordningen giver tilmed mulighed for, at man kan tage op til tre personer med, og mulighed for at køre det meste af døgnet. Det er også muligt at køre til andre kommuner, der er tilmeldt ordningen, og det er endda lige til den adresse man ønsker. Jeg ser frem til at borgere, der ikke er berettiget til FlexTrafik (handicapkørsel), nu også har fået en god og effektiv måde at komme rundt kommunen på. Det har været en mærkesag for Dansk Folkeparti i mange år.

Prisen for at køre med Flextur inden for Vallensbæk Kommune er 24 kr. for de første ti kilometer. Herefter koster det 6 kr. pr. ekstra kilometer. Er turen over 20 kilometer koster det 12 kroner pr. ekstra kilometer.

Alle kan benytte Flextur

Borgerne bliver kørt fra kantsten til kantsten

Flextur kører 06.00 til 23.00

Borgeren kan tage op til tre medrejsende med på turen, og de kan alle rejse til halv pris

Borgeren kan køre til alle de kommuner, som er med i ordningen