FN’s verdensmål helt lokalt

Bliv klogere på betydningen af denne cirkel på mandag. Foto: FN

GLOSTRUP. Mandag i næste uge kan du blive klogere på FN’s Verdensmål, og hvad de betyder helt lokalt i Glostrup. Tre folketingskandidater og en ekspert kommer forbi og deler holdninger og viden

Af Jesper Ernst Henriksen

Har du også lagt mærke til at folk lige fra finansministeren til medlemmer af enhedslisten og kronprinsessen, går rundt med en lille pin med en cirkel inddelt i 17 forskellige skiver i forskellige farver, eller har du hørt nogen tale om SDG’erne, uden helt at vide, hvad det drejer sig om?

Det handler om FN’s verdensmål, der på engelsk hedder Sustainable Development Goals. Der er 17 af dem, og de handler om alt fra ligestilling og uddannelse til hvordan vi behandler verdenshavene. De har faktisk en dansk forbindelse. Mogens Lykketoft var nemlig med til at udforme målene og var formand for F’s generalforsamling, da de blev vedtaget.

Alt det kan man blive klogere på mandag den 11. februar klokken 19, hvor Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre inviterer til debatmøde med støtte fra Hermod Lannungs Fond i Byhistorisk Hus.

Her vil en ekspert først fortælle om verdensmålene, hvor der vil være mulighed for spørgsmål. Herefter vil tre folketingskandidater, Hanne Bjørn-Klausen (K), Abbas Razvi (R) og Kasper Sand Kjær (S) debattere verdensmålene.

Der vil være fokus på mål nummer ni om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Til sidst vil kommunalbestyrelsesmedlem Dan Kornbek Christiansen (K) tage debatten helt lokalt.

– Det er meget fine mål, men hvad betyder det i praksis i Glostrup, siger Jørgen Boelskov, formand for Radikale i Glostrup.

Han svarer selv på spørgsmålet:

– For os i Glostrup er det vigtigt, at den kollektive fungerer optimalt og at vi får regionaltog til Glostrup. Ligestilling kan vi da godt arbejde lidt mere med, vi kan stadig beskytte vores vand bedre, vi kan tænke på bæredygtig energi. Hvornår får vi for eksempel flere standere til el-biler?, siger han.