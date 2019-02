Foreninger delte idéer

GLOSTRUP. I februars første weekend mødtes 59 repræsentanter fra 39 af Glostrups foreninger på Glostrup Park Hotel til Folkeoplysningsudvalgets foreningskonference, der afholdes hvert andet år

Af Jesper Ernst Henriksen

Foreningskonferencen bestod af en blanding af oplæg og workshops, hvor foreningernes udfordringer og idéer til tiltag blev drøftet. En workshop omhandlede udkastet til Glostrup Kommunes nye kultur- og fritidspolitik.

Konferencen havde flere formål. Da deltagerne tilmeldte sig, blev de bedt om at skrive, hvilke forventninger de havde til konferencen.

Mange ville gerne lære noget nyt, flere ønskede inspiration, men langt de fleste kom for at netværke og møde repræsentanter fra kommunens andre foreninger.

Lysten til at lære mere om hinanden og blive klogere på andre foreninger kom til særligt udtryk under konferencens workshops, hvor der blev udvekslet erfaringer og nye idéer, men det var også tydeligt i pauserne og under aftenens middag, hvor snakken gik lystigt og stemningen var god. Rigtigt mange deltagere gav udtryk for, at det havde været en begivenhedsrig og lærerig konference, og flere nævnte, at de glædede sig næste konference om to år.