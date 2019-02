Frivillig leder: Det skal være sjovt og udfordrende

GLOSTRUP. Erik Theil Rybtke fremhæver det spændende i at løse foreningens udfordringer og det hyggelige, som grundende til, at han er aktiv i bestyrelsesarbejdet

Af Jesper Ernst Henriksen

Den ene vinder af lederprisen, Erik Theil Rybtke, meldte sig ind i IF32 Gymnastik, da han så et herrehold, der havde det godt sammen.

– Min datter var på et springhold i IF32. Så var vi til forårsopvisning, hvor jeg og min svoger sad og så på og sagde, det herrehold, som var på gulvet her, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være med i. Så da sæsonen startede, startede vi på det herrehold, som på det tidspunkt bestod af over 40 herrer, som lavede rigtig kaptajn Jespersen herregymnastik, fortæller han.

Derefter blev han spurgt, om han ikke ville være en del af bestyrelsen, hvilket han takkede ja til. Han er selvfølgelig glad for arbejdet i bestyrelsen, hvor der er mange spændende opgaver:

– At få det hele til at spille rigtigt, så vi får lavet programmet, at vi kommer ud over rampen med programmet, at vi får en masse nye medlemmer. Også at være med til at drøfte, hvad vi vil fremadrettet. Da jeg startede, der havde vi rigtig mange voksenhold, det har vi ikke i dag, det er jeg rigtig ked af, jeg ville rigtig gerne have, at vi fik voksenhold igen, siger han.

Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at man har det godt, med de andre i bestyrelsen.

– Jeg vil ikke tro, at jeg havde samme lyst til at gå til bestyrelsesmøder, hvis det ikke også samtidig var sjovt. Det at komme til bestyrelsesmøde og lave lidt sjov og hygge sig sammen med dem, man er sammen med, det tror jeg betyder ligeså meget. Et er, vi skal få en forening til at fungere, men vi skal også hygge os, og have det sjovt. Selvfølgelig kan vi også være oppe at diskutere, fordi vi hver især har nogle holdninger, det synes jeg også er ok, men vi skal også synes, det er skægt, og det er det.