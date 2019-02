Gamle toiletter i biografen skal fjernes

Disse nye toiletter i Glostrup Bio har givet anledning til en del debat. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Det blev billigere end forventet at bygge nye toiletter i biografen. Det overskydende budget skal bruges på at fjerne de gamle toiletter. Hele sagen har givet anledning til store debatter i kommunalbestyrelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Som tidligere omtalt i Folkebladet fik Glostrup Bio i sommeren 2018 nye toiletter. Det kostede i alt 868.079 kroner. Der var sat en million kroner af til projektet. På kommunalbestyrelsens møde i januar blev det besluttet, at de resterende 131.921 kroner skal bruges på at fjerne de gamle toiletter og genetablere rummet, så det næste projekt i biografen, ombygning af foyerområdet, kan igangsættes. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Konservative stemte for det forslag, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Bylisten stemte imod.

Put dem i kassen

På kommunalbestyrelsens møde gav den prioritering anledning til en del debat.

– Jeg vil gerne spørge, dem, der har tænkt sig at stemme for dette forslag: Hvis nu det havde kostet en million kroner at bygge de nye toiletter, ville I så stadig hive 132.000 kroner op af kassen for at gøre plads til en foyer? Normal praksis, når vi har bygget noget, og der er uforbrugte midler, så ryger de tilbage i kassen. Det er mærkeligt ikke at lade dem komme tilbage i kassen og så se på det som en ny sag, sagde Piet Papageorge (V).

– Vi har en proces, hvor vi skal prøve at skrabe en hulens masse penge ind. Vi har sat en million af til at lave nye toiletter, at det blev billigere, det er selvfølgelig dejligt, men med den økonomiske situation, som Glostrup Kommune er i, hvor vi kommer til at skære rigtig mange steder og højest sandsynligt også må fyre nogen, så må vi smide de penge tilbage i kassen, sagde Lars Thomsen (Bylisten).

Til det svarede Dan Kornbek Christiansen:

– Jeg forholder mig ikke til, hvad nu hvis. Jeg forholder mig til det forslag, der ligger, som er et godt forslag, sagde han.

Stor debat

Ombygningen af toiletterne har også tidligere givet anledning til en del debat mellem politikerne. Første del af debatten blev taget på kommunalbestyrelsens møde i november.

Det er aftalt, at foreningen Sofarækken, der driver biografen, selv skal betale halvdelen af prisen på de nye toiletter, ved at tilskuddet til foreningen, der normalt er på 500.000 kroner om året, bliver sat ned. Den oprindelig plan var at afdrage beløbet med 100.000 kroner om året, men Sofarækken havde ansøgt om at få det nedsat, så de kun skal afdrage 50.000 kroner om året i en længere årrække. Det blev vedtaget af Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

Fra Venstre talte Leif Meyer Olsen om brud på budgetaftalen.

– Administrationen vurderer, at det nuværende tilskud er tilstrækkeligt. Når flertallet alligevel ønsker at bryde budgetforliget og eftergive afdragene, må konsekvensen være, at der igen ses på, hvad markedslejen er for en lejlighed plus foyer og stor festsal. Lejen er pt ca. 7.500 kr. om måneden. Ifølge loven må der højst gives støtte på 1,5 mio. over 3 år, og det gælder både direkte og indirekte støtte, som f.eks. kan være en for billig husleje, sagde han.