Glæde over lokalaftale mellem lærerne og Glostrup Kommune

Lene Jensen, formand for Lærerforeningen i Glostrup (til venstre) og Gitte Lohse, direktør i Glostrup Kommune kan trykke hinanden i hånden, efter aftalen kom i hus. Foto: Mark Jacobsen

GLOSTRUP. Der var stor tilfredshed og glæde at spore hos både Lærerforeningen og Glostrup Kommune, da lokalaftalen for lærerne i Glostrup Skole faldt endelig på plads. Aftalen er formuleret med afsæt i skolens vision og skal understøtte de stærke faglige ambitioner, der er for fremtidens folkeskole i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

På begge sider af forhandlingsbordet har eleverne været det primære fokus. Både Lærerforeningen og kommunen som arbejdsgiver ønsker at skabe de bedst mulige resultater for eleverne.

Samtidig håber begge parter, at man med aftalen er med til at styrke et godt arbejdsmiljø, så Glostrup Skole kan fastholde og rekruttere kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere.

– Vi ser denne aftale som et godt og meget vigtigt første skridt i en ny start for samarbejdet om folkeskolen i Glostrup. Aftalen tilfører ikke flere ressourcer, men det aftalte fokus på gennemsigtighed og dialog om opgaverne vil kunne genskabe tilliden og give et bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere lokalt. Det er også glædeligt, at der kunne opnås enighed om, at større opgaver skal beskrives, og der skal gives et vejledende timetal for opgaverne, siger Lene Jensen, formand for Lærerforeningen i Glostrup.

Gitte Lohse, direktør i Glostrup Kommune med ansvar for skoleområdet, siger om aftalen:

– Jeg er utroligt tilfreds med, at vi er lykkedes med at indgå en lokalaftale med Glostrup Lærerforening. Vi har i forhandlingsforløbet haft nogle rigtig gode drøftelser om fremtidens skole i Glostrup. Der har været fokus på, at vi er her for børnenes skyld, og at en arbejdstidsaftale skal understøtte, hvordan vi bedst sikrer elevernes faglige udvikling og trivsel. Derfor har vi hele tiden haft et fælles sigte i drøftelserne. Mere dialog mellem ledere og medarbejdere og en højere grad af gennemsigtighed i planlægningen af medarbejdernes arbejdstid står meget centralt i aftalen. Og så har vi prioriteret også at gøre mere for de nyuddannede lærere, hvor der nu højest planlægges med 750 årlige timer og med færre andre opgaver ved siden af deres undervisningsopgave det første år. Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, der sætter den rette ramme om det vigtige arbejde, vi skal lykkes med sammen.