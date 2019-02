Glostrup hædrede idrætsfolk

Alle de dygtige sportsfolk blev kaldt op og hædret. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag i sidste uge var der stor idrætsreception i Glostrup, hvor 74 vindere fra idrætsforeningerne blev hædret for deres resultater

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag aften var Glostrup Fritidscenter fyldt med klapsalver. Det var nemlig her, Glostrup officielt hyldede alle de idrætsudøvere, der har opnået en 1., 2. eller 3. plads ved et DM, har deltaget på landshold eller stået for en DM-rekord. Det var der i alt 74 udøvere fra ti forskellige sportsgrene, der havde opnået.

– I er beviset på et foreningsliv i absolut topform, et foreningsliv vi er stolte af og et foreningsliv med masser af fællesskab for alle aldre. Tak for det. En særlig tak skal også lyde til foreningslederne, der ihærdigt dag ud og dag ind, på frivillig basis, skaber muligheder for et attraktivt foreningsliv for mange borgere, sagde viceborgmester Flemming Ørhem i sin tale til de mange fremmødte.

Alle deltagerne blev kaldt op holdvis og blev ønsket tillykke. De fik et diplom samt et badehåndklæde og en drikkedunk.

Hædring af ledere

Efter hædringen af de aktive, var der traditionen tro hædring af ledere fra foreningslivet i Glostrup.

– Den tydeligste leder er den som er instruktør og lærer fra sig i den daglige træning i en idrætsforening eller en hvilken som helst anden forening, hvor der er brug for instruktion til at blive bedre til det man har meldt sig til. Der er dog mange andre ledere, der nok holder sig mere i baggrunden, men også er vigtige for at vores foreninger kan fungere. Det er umuligt at nævne alle de opgaver, som ledere gør rundt omkring i vores foreninger i Glostrup, men som eksempel kan det være planlægning af konkurrencer, koncerter, indsamlinger i de humanitære foreninger og arrangementer for ældre, ensomme og andre der har særlige behov, sagde Henning Richard Jensen, formand for Glostrup Foreningsunion i sin tale til lederne.