Glostrup kan gøre noget for FN’s verdensmål

Af Abbas Razvi, Folketingskandidat for De Radikale i Ballerup-Glostrup-kredsen

Glostrup kan være en aktiv rollespiller, når det drejer sig især om mål nummer 9 i FNs Verdensmål, industri, innovation og infrastruktur. Glostrup har så mange trumfkort på hånden. Kommunen er med i Loop City projektet, som består af ti kommuner. Dette projekt skal have en letbane kørende i Ring 3. Andre deltagende kommuner er for eksempel Lyngby, der brander sig som Science City, Albertslund har Doll (et lysprojekt) kørende og brander sig som en kommune med levende laboratorie. Glostrup har en unik mulighed for at gøre det samme. Kommunen kan i samarbejde med det lokale erhvervsliv få det brand, den ønsker sig osv. Dette var noget af De Radikales budskab på en debataften den 11. februar, som blev afholdt i Byhistorisk Hus for at debattere FN’s Verdensmål. Panelet bestod af tre folketingskandidater, Hanne Bjørn-Klausen(K), Kasper Sand Kjær(S) og undertegnede Abbas Razvi (R). Der var fremmødt cirka 30 deltagere til mødet, og der blev debatteret bredt om alle 17 Verdensmål. Vi tre paneldeltagere var enige om målene, men havde forskellige tilgange til realisering af disse.

Undertegnede fremhævede Glostrup Kommunes mulighed for at påvirke og fremskynde den grønne omstilling ved at øge presset på forsyningsselskaberne til at producere grøn energi. Men der kan gøres meget mere end det, for eksempel ved at rådgive borgerne til at anvende vedvarende energikilder ved boligopvarmning og ved selv at foregå som et godt eksempel på området ved at gøre det samme ved sine bygninger. Det lokale erhvervsliv vil sikkert sætte pris på, hvis kommunen vil hjælpe dem med at anvende køretøjer, der ikke forurener, for eksempel el- og brintdrevne køretøjer.