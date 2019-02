Glostrup skal have bycykler

GLOSTRUP. I alt 20 bycykler, ti almindelig og ti el-cykler skal stå ved Glostrup Station over de kommende tre år, for at teste, om der er et behov for bycykler i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

På kommunalbestyrelsens møde i februar blev det godkendt at bruge i alt 366.000 kroner på bycykler i Glostrup. Beskrivelsen i sagsfremstillingen passer på udbyderen Donkey Republic, der i forvejen har bycykler stående ved Brøndby Stadion.

– Hvis man ikke selv kan have en cykel med til Glostrup, kan man få lov til, mod et mindre honorar, at få en cykel til at cykle ud til sin arbejdsplads, så den trafikbelastning, der er i Glostrup, kan blive mindre. Det koster et beskedent beløb, men vi får heldigvis en masse EU-støtte til det her, sagde Søren Enemark (S), formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

EU-støtte

Glostrup har det seneste år været med i et Interreg-projekt, hvor en række kommuner omkring København har fået EU-støtte til at prøve og opføre forskellige transportløsninger under overskriften Fremtidens Intelligente Mobilitet.

Samlet er der 2,23 millioner kroner til projektet i Glostrup, hvoraf Glostrup Kommune har bidraget med de 800.000 mens EU har bidraget med de sidste 1,43 million.

Af disse penge er der sat 855.000 kroner af til punktet ’test af cykelparkering, leje- og delecykelløsninger samt fremme af andre lette transportmidler der styrker brugen af den kollektiv befordring’.

Fælles for indsatserne i det punkt er, at de har til formål at fremme brugen af cykler, løbehjul og andre lette transportmidler for at give den kollektive befordring virkning på større afstand af stationerne. Derudover er det planen at undersøge, hvordan cykelparkeringsløsninger kan gøres mere tidssvarende og attraktive.

Et mindretal i kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Bylisten mente, at man burde have brugt alle pengene på den sidste del.

– Vi synes, at delecykler hører til i København, hvor turisterne skal til forskellige attraktioner. Vi tror ikke på det herude i en forstadskommune. Det kan godt være, at nogen cykler op til deres arbejde, men vi vil hellere have nogle ordentlige cykelparkeringspladser, så folks cykel er der, hvis de efterlader dem på stationen i weekenden. Så Dansk Folkeparti og Venstre foreslår i stedet at afprøve cykelparkeringsløsninger, som efterfølgende kan rulles ud i større skala, med den pulje til cykelparkering, der er afsat i forbindelse med letbaneprojektet, sagde Leif Meyer Olsen.