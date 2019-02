Glostrup skal have ny kulturpolitik

GLOSTRUP. Til Folkeoplysningsudvalgets foreningskonference blev et oplæg til ny Kultur- og Fritidspolitik drøftet

Af

Glostrup Kommune foretog i 2018 en analyse af foreningernes virke i Glostrup.

Denne analyse udgjorde inspirationen til konferencens temaer. Et gennemgående emne var tiltrækning og rekruttering af medlemmer. I foreningsanalysen angiver størstedelen af foreningerne, at de ønsker at øge medlemstallet.

Der er samtidig en let faldende tendens i antallet af børn og unge, der er aktive i foreningerne. Det gav anledning til særlig opmærksomhed på børn og unge med et oplæg om ungdomskultur. Udkastet til den nye Kultur- og Fritidspolitik rummer desuden et punkt tilegnet børn og unge med overskriften: Aktiv Livsstart.

Ambitionen med det punkt er, at alle børn og unge i Glostrup skal være aktive i kultur- og fritidslivet.

Ambitiøst mål

Konferencens deltagerliste talte politikere fra flere partier. Blandt andet Dan Kornbek Christiansen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget:

– Jeg har et mål om, at Glostrup skal være Vestegnens bedste børne- og ungekommune inden for to valgperioder. Det har været spændende og lærerigt at møde alle de frivillige ledere og repræsentanterne for foreningerne og høre, hvad de tænker. Vi bliver jo nødt til at høre efter, lytte og tage ind og blive klogere på, hvad det er, der skal til. Vi skal som politikere skabe rammerne og gøre det, der skal til, så vi har et sprællende, levende og spændende forenings- og fritidsliv, siger han.

Udover fokus på børn og unge indeholder udkastet til den nye Kultur- og Fritidspolitik ambitioner om øget mental sundhed og trivsel, og at byen skal danne rum for mere bevægelse og leg.

FAKTA

Den nuværende Kulturpolitik er fra 2012. Den nye Kultur- og Fritidspolitik for­ventes at blive godkendt inden sommerferien