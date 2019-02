Heiner takker af, Jesper tager over

FRA VORES EGEN LILLE VERDEN. Efter tre og et halvt år som redaktør af Folkebladet stopper Heiner Lützen Ank med udgangen af februar. Ny mand i redaktørstolen er Jesper Ernst Henriksen, der hidtil har været journalist på avisen, mens Robert Hendel er ny journalist

Af Heiner Lützen Ank

Siden november 2015 har jeg haft fornøjelsen af én gang om ugen at sige ”go” og sende endnu en udgave af Folkebladet til tryk.

Men i går, mandag, gjorde jeg det for sidste gang. Torsdag er det nemlig min sidste arbejdsdag på Folkebladet, da jeg på fredag begynder som journalist på kirke.dk og derfor skal skrive om dansk kirkeliv. Altså noget helt andet.

Det har i sandhed været en fornøjelse at være redaktør på Folkebladet og således møde så mange skønne, dygtige og interessante mennesker og lære et ganske særligt stykke af Danmark at kende helt ned i detaljen.

Det ville her ikke give mening at nævne specifikke navne, begivenheder eller sager, for der er alt for mange, hvorved listen ville blev alenlang.

Men når jeg samler alle indtrykkene under et, bliver jeg glad. Glad for alt det, jeg har set, oplevet og lært.