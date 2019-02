Her er den nye Hytten

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Før og efter sejren over Randers FC blev Brøndby Supports nye tilholdssted indviet med en kæmpe fest

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var kolde fadøl i hanerne indendøre og solskin, musik og masser af mennesker udenfor, da Brøndby Support søndag indviede den nye Hytten. I mange år har supporterne holdt til i Hytten på Gammel Kirkevej. Den gamle bygning var dog ved at være moden til en udskiftning. Det er Brøndby Kommune, der ejer både den gamle og den nye bygning og lejer den ud til Brøndby Support. Kommunen vil gerne bruge den gamle grund til en udvidelse af materielgården, der omkranser bygningen, så den nye er opført 100 meter tættere på Brøndby Stadion.

Den nye vil stadig blive kaldt Hytten og de mange frivillige har gjort deres bedste, for at få stemningen fra den gamle Hytten med over i den nye.

– Det skal være et sted, hvor der er plads til alle Brøndbyfans, uanset køn, alder, race. Det skal være stedet, hvor man mødes før kampene og varmer op, hvor man møder gamle og nye venner. Der er opstået mange venskaber og der er folk der er blevet kærester i den gamle Hytten, siger Henriette Schiewitz, der er en af de frivillige Brøndby Supportere, der har været med til at indrette den nye Hytten.

– Alt indholdet, for eksempel den store bar, er noget, vi frivillige har bygget. Vi har prøvet at få det hele til at hænge sammen, siger hun.

Der var en lille officiel åbning af Hytten fredag eftermiddag. Her kiggede Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund også forbi.

– Hytten er ikke ’bare’ et supporter-klubhus. Det er den faste base for et hav af Brøndbyfans og en helt naturlig del af en kampdag. Det er her der skal lades op til kampe, fejres store sejre, drikkes gravøl, fortælles røverhistorier og diskuteres hvad den nye trænersituation kommer til at betyde for vores hold. Jeg synes allerede, jeg kan mærke, at I ikke alene har fået flyttet inventar her til jeres nye supporter-klubhus. Men også den sjæl, som var indbegrebet af det gamle klubhus, sagde borgmesteren.

De Europæiske kampe

Væggene er, ligesom i den gamle Hytten, udsmykket med Brøndbys egne gamle halstørklæder og en masse halstørklæder fra hold fra hele Europa, som Brøndby har mødt i de forskellige europæiske turneringer.

På den ene væg er der et kæmpe maleri, der er et udsnit af en tifo, som Brøndby lavede til en kamp mod Barcelona i 2004.

– Det er for at skabe en historisk stemning, i stedet for bare at have en hvid væg, fortæller Frederik, der har malet væggen.

For Brøndbyfans er de europæiske kampe noget særligt, hvilket også var grunden til, at netop dette motiv blev valgt.

– Den skal vise, at danskere og dermed Brøndbyfans er gamle vikinger, der ligesom vikingerne er på vej ud for at erobre Europa, fortæller Frederik.