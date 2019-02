Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af

15. februar 1989 – 30 år siden

Bedre service til borgerne

DKP’eren Allan Nielsen mener ikke kommunen yder nok for borgerne

BRØNDBY. – Borgerne har krav på en tættere kontakt til kommunalpolitikerne, og det er primært derfor jeg fremsatte forslaget på sidste kommunalbestyrelsesmøde, siger DKP’eren Allan Nielsen, der endvidere motiverede sit forslag med følgende kommentar:

– Der er ingen grund til at borgmesteren sidder torsdag efter torsdag for at snakke med borgerne. Vi mener der kan ske en aflastning af borgmesteren ved at inddrage hele kommunalbestyrelsen i kontakten til borgerne.

– Jeg mener kommunen burde oprette filialkontorer i kommunens tre bydele. Lokalbefolkningen skal kunne dumpe ind for at få en snak om opståede problemer, og kommunalbestyrelsen vil derigennem få en information om hvilke problemer der er hos lokalbefolkningen, siger DKP’eren Allan Nielsen.

DKP’eren understreger, at forslaget skal ske indenfor de økonomiske og personalemæssige rammer som kommunen i dag råder over.

Borgmester Kjeld Rasmussen kan ikke se realiteter i Allan Nielsens forslag og kommenterer det således:

– Jeg har på ingen måde bedt om arbejdsmæssig aflastning i forholdet til borgerne – tværtimod.

– Jeg er som borgmester forvaltningens øverste chef, og når borgerne vil tale med mig er det naturligt jeg afsætter tid til dette.

– Borgerne vil tale med nogle som kan tage beslutninger og det har et kommunalbestyrelsesmedlem ingen beføjelser til i dag, siger Kjeld Rasmussen.

Wehl-

17. februar 1999 – 20 år siden

Glasskår på grønsværen

Medlemmer af Ejby IF 68 må rive fodboldbanen igennem med løvriver, inden de spiller. Ellers risikerer de at komme til skade på grund af glasskår på banen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune og fodboldklubben Ejby IF 68 har i fællesskab fået et problem, der tager sit udspring i Ejby IF 68’s træningsbane.

Klubben fik for et par år siden en pose penge af kommunen til at anlægge banen for, hvorpå klubben selv stod for det praktiske arbejde med at plane banen ud, så græs med videre.

Nu viser det sig imidlertid, at klubben konstant har problemer med glasskår, der kommer op til overfladen. Skårene stammer fra de drivhuse, der tidligere lå på området.

– Vi river og river, men glasskårene bliver ved at komme op, fortæller formand for Ejby IF 68, Allan Jensen.

Fra klubbens side ser man dog helst, at man selv løser problemet ved at gå banen igennem med river, inden der skal spilles på den.

Da klubben for mange år siden havde et lignende problem på en anden bane, løste man netop problemet ved at rive skårene sammen inden hver kamp.

– Til sidst var der ikke flere skår i jorden. Vi håber meget, at vi også denne gang får lov at løse problemerne selv, og at der ikke går politik i sagen, siger Allan Jensen.

Elby IF 68 har nemlig hårdt brug for sin træningsbane, fordi klubben i disse år oplever en fremgang i antallet af medlemmer, og p.t. har 20 hold i foreningen. Hvis man fra Glostrup Kommunes side vælger at forbyde spil på banen, vil klubben således få et alvorligt problem, for så er der ganske enkelt for få baner til disposition.

Omvendt er man fra Glostrup Kommunes side ikke varm på tanken om at lægge træningsbanen helt om, for hvis det skal gøres korrekt, vil det koste kommunen omkring en halv million kroner.

Tob

11. februar 2009 – 10 år siden

Vallensbæk fejer rengøringsfirma af banen

Det skal være slut med dårlig rengøring i Vallensbæk. Kommunen opsiger nu aftalen med det hidtige rengøringsfirma og udliciterer i stedet rengøringsopgaverne i fire dele, så også mindre firmaer kan byde ind

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune er træt af nullermænd i krogene og generel dårlig rengøring i de kommunale bygninger. Derfor opsiger kommunen den nuværende rengøringsaftale og vil i stedet have nye aktører på banen.

I 2006 overtog firmaet Ida Service opgaven fra ISS, men kommunen mener ikke længere, at firmaet lever op til den nuværende kontrakt.

– I begyndelsen gik det faktisk meget fint med det nuværende firma, men efterhånden er det gradvist blevet ringere og ringere, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi betaler for en kvalitet, vi ikke får. Det hjælper jo ikke meget, at der er sat det nødvendige antal timer af, hvis ikke timerne bliver brugt, siger Kurt Hockerup og tilføjer:

– Vi har fået oplyst, at de simpelthen har svært ved at skaffe det nødvendige personale, og det går altså ud over rengøringskvaliteten.

Tob