Historier fra arkivet

22. februar 1989 – 30 år siden

Rejer i offentlig trængsel

De hårdnakkede påstande om byrådets ”højrebsæderi” for ca. 750.000 kroner om året er grebet ud af luften

GLOSTRUP. For første gang nogensinde deltog den lokale presse i byrådets traditionelle middag efter det månedlige møde. Det var borgmester Gunner Larsens idé, at Folkebladet ved selvsyn skulle opleve hvordan byrødderne vælter sig i suppe, steg og kage.

At et byråd får sig en bid mad efter mødet burde være enhver bekendt. Sådan har man altid gjort, og de færreste har fundet anledning til beklagelse eller misundelse. Men sådan er det ikke i Glostrup.

Her har man af en eller anden grund fået en Københavneravis på nakken, som tidligere på vinteren på bladets lederside påstod, at vore byrødder åd og drak for mindst 700.000 kroner om året!

Og når man nu ved at der kun spises 13 gange årligt af 16 byrødder (Bjerregaard Madsen deltager ikke i æderiet) plus de seks forvaltningschefer må maverne på rådhuset være overmåde voluminøse. For ved hjælp af lidt hovedregning når man frem til en kuvertpris pr. måned på 2.651,00 kroner!

I onsdags fik vi en rejemad til forret, dertil en hæderlig hvidvin. Begge dele af en sådan sortering, som enhver har råd til, og som de fleste danskere kan lide.

Til hovedret serverede rådhusets egne kantinedamer svinekoteletter i ildfast glasfad. Og mon ikke man havde flottet sig, for ovenpå de noget hårde koteletter lå flåede tomater og champignoner og førte sig frem. Som tilbehør skrællede kartofler af årstidens lidt kedelige beskaffenhed. Dertil en fransk rødvin i 40-kroners klassen, som vi skænkede i de tømte hvidvinsglas.

Siden fik vi nogle kander kaffe på bordet, og så gik det løs. Socialdemokraten Lissi Kehlert stillede en god flaske cognac på bordet i anledning af hendes 50 års fødselsdag. De ædle dråber, købt og betalt af hende selv, drak alle med særdeles god samvittighed.

24. februar 1999 – 20 år siden

Centerplaner fremskyndes et år

Amtet har besluttet at fremskynde planlægningen af regionens detailhandel med et år. Men det er stadig for længe at vente, mener Kurt Hockerup

VALLENSBÆK. Ærgrelsen var stor i Vallensbæk, da det viste sig at køberen til grunden ved Stationsforpladsen ikke kunne få lov at bygge, før amtet havde foretaget en revision af regionsplanen.

Københavns Amt har netop sendt en debatavis om en ny regionsplan på gaden. Af den fremgår det, at en ny, revideret regionsplan skal være klar senest i sommeren år 2001. På onsdagens amtsrådsmøde besluttede politikerne imidlertid, at regionsplantillægget for detailhandel fremskyndes, så det er klar til vedtagelse i sommeren år 2000.

– Det betyder, at rammerne for kommunernes detailhandelsplanlægning kommer til at ligge fast et år tidligere end forventet, og det betyder også, at Aukens stop for udvidelse af Vallensbæk Nærcenter ophæves og centrets fremtidige muligheder afklares, siger Nina Berrig, konservativt medlem af Københavns Amtsråd.

Vallensbæks borgmester, Kurt Hockerup, er dog ikke ubetinget lykkelig for amtets beslutning.

– Jeg er selvfølgelig glad for at planen nu kommer et år før oprindelig planlagt, for det betyder at vi kan se en ende på ventetiden. Men helt tilfreds er jeg ikke, for efter min bedste overbevisning kan det godt lade sig gøre at blive klar med en plan for detailhandelen endnu hurtigere.

18. februar 2009 – 10 år siden

Nyt kulturhus skal hedde Brønden

Ikke alle politikere var dog vilde med det navn

BRØNDBY. Brøndbyøster har Kilden, og snart får Brøndby Strand et kulturhus ved navn Brønden. Det har kommunalbestyrelsen i Brøndby netop besluttet.

I alt 99 borgere havde sendt navneforslag ind til den navnekonkurrence, som Brøndby Kommune skød i gang i slutningen af 2008 i bestræbelserne på at finde et godt navn til sit nye kulturhus, der ventes klar til brug omkring september i år. De 99 borgere havde tilsammen indsendt 219 forslag, så der var nok at vælge mellem for medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Valget af navnet Brønden skete dog ikke uden debat. Medlemmerne af kulturudvalget, der havde arbejdet med navnene, inden det skulle sendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen, var ikke enige. Aksel Borresen fra Socialdemokraterne havde foreslået Brønden eller Kulturhuset Brønden, partifællen Bente Lund Hansen var med på at kalde huset for Brønden, Inge-Lise Juel Hansen fra Dansk Folkeparti havde indstillet Bølgen, Mosaikken og Paletten, Konservatives Carsten Nielsen foreslog Firkanten, mens formand for kulturudvalget, Anne-Mette Stampe (S) havde indstillet navnet Kvadranten.

