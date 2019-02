Hvissingepigen skal ikke udstilles

I juli 2016 blev flere jernaldergrave fundet i Hvissinge. Gravene stammer fra cirka år 150, og blev i 2017 udpeget som et af de ti mest interessante fund i 2016. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. De gravfund, der blev fundet i forbindelse med udbygningen i Hvissinge Øst skal alligevel ikke udstilles i Byhistorisk Hus. Venstre og Dansk Folkeparti kalder det forligsbrud

Af Jesper Ernst Henriksen

En del af Budgetaftalen for 2018 var at udstille de gravfund, der blev fundet i forbindelse med udbygningen af Hvissinge Øst . Gravene stammer fra ældre romersk jernalder, og især to af gravene var meget opsigtsvækkende. Den ene grav var en sjælden bådgrav, hvor en død kvinde var stedt til hvile i en båd med blandt andet smykker og dragtnåle. I graven fandt man også ofrede husdyr i form af et får og en høne. I en anden grav var det især 18 guldfolieperler, som vakte opsigt.

Populært er fundet blevet kaldt for Hvissingepigen, selvom der i modsætning til for eksempel Grauballemanden var tale om et skelet.

Der blev i budgettet for 2018 afsat 2.380.000 kroner til at lave en tilbygning til Byhistorisk Hus og en udstilling. Det viste sig dog efterfølgende, at det budget ikke ville kunne holde. Når der skal laves en tilbygning, er det et krav, at der skal være handicapadgang i den nye bygning. Derudover skal der etableres nye parkeringspladser i forhold til det areal, som Byhistorisk Hus blev udvidet med. Skulle den planlagte tilbygning laves, skulle der etableres ti parkeringspladser i præstegårdshaven. Det var politikerne enige om, var en dårlig idé.

Udstilling i skolestue

I stedet blev det foreslået, at gravfundene skulle udstilles i det, der i dag er skolestuen. Skolestuen skulle så tages ned og opbevares og der skulle sættes penge af til at genetablere skolestuen om to år, når aftalen om udstilling af gravfundene udløb. Det ville koste i alt 113.000 kroner.

Den største udgift ville være til ombygningen af skolestuen. Der skulle nyt alarmanlæg, ombygning af lokalet, afskærmning af døre og vinduer m.v., hvilket ville koste 450.000 kroner. Udgiften til selve udstillingen, herunder klimastyrede montrer, formidlingsmateriale m.v. er 620.000 kr.

Alt i alt ville det koste 1.183.000 kroner at lave sådan en udstilling.

Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) ønskede ikke at bruge de penge på en udstilling af gravfundene fra Hvissinge. De besluttede i stedet at bruge 475.000 på at lave handicapadgang og handicaptoilet i Byhistorisk Hus, da det i løbet af sagen var kommet frem, at der var behov for det. De resterende 1,9 millioner bliver lagt i kommunekassen.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod, da det var fremlagt som et samlet punkt. De var egentlig for handicapadgang og -toilet, men ville også gerne have udstillet gravfundene.

– Venstre tager til efterretning, at dette – sammen med 12 klasser på Nordvang, biografen og Ungdomscentret – er 4 budgetforligsbrud på få måneder. Venstre finder, at toiletterne skal moderniseres, men finder ikke, at der skal foretages endnu et budgetforligsbrud ved ikke at udstille gravfundet, sagde Piet Papageorge (V).