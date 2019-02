I Brøndby dør man knap fire år tidligere end i Gentofte

DEBAT. Af Mattias Tesfaye (S), folketingsmedlem

Der bliver større og større forskel på vores levealder i Danmark. Folk i nordsjælland får rigtig mange sunde år på pension. Mens mange på Vestegnen er kommet tidligt på arbejdsmarkedet og er mere slidt.

En ufaglært mand på 30 år har i dag udsigt til at blive 76 år gammel. Til sammenligning har en 30-årig mand med en lang uddannelse derimod udsigt til at blive 84 år gammel. Det er ikke retfærdigt.

Derfor mener Socialdemokratiet, at nedslidte danskere, der har knoklet på arbejdsmarkedet siden de var helt unge skal have ret til at gå tidligere på pension. Det vil koste cirka tre milliarder kroner, og det skal finansieres ved at indføre øget beskatning på banker og den finansielle sektor.

Et ordentligt otium skal ikke kun være forbeholdt dem med lange uddannelser. Alle danskere har ret til en værdig pension med god tid til børn og børnebørn efter et langt arbejdsliv.