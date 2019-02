Jazzen lyder i kirken

På fredag er der gratis jazzkoncert i Brøndby Strand Kirke. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I anledning af Brøndby Jazzklubs 40 års jubilæum er der gratis jazzkoncert i Brøndby Strand Kirke på fredag

Af Heiner Lützen Ank

På fredag er der mulighed for at komme til gratis jazzkoncert i Brøndby Strand Kirke, når New Orleans Delight kommer på besøg.

Koncerten finder sted i forbindelse med, at Brøndby Jazzklub fejrer 40 års jubilæum. Et jubilæum der også bliver fejret dagen efter i Kulturhuset Brønden.

Jazzkoncerten finder sted fredag den 15. februar kl. 19.00.

Der er gratis adgang for alle.