Kamp om færre S-tog fortsætter

BRØNDBY. Det lokale politiske pres imod planerne om, at der skal stoppe færre S-tog på blandt andet Brøndbyøster Station fortsætter med nyt samråd og borgmesterpres på Christiansborg

Af Heiner Lützen Ank

I forbindelse med, at DSB fra årsskiftet fik ny køreplan, kom det frem, at der ville stoppe færre S-tog på Vestegnen. I Brøndby er den mærkbare konsekvens af planerne, at linje Bx ikke længere stopper på Brøndbyøster Station. Desuden blev Rødovre og Hvidovre Stationer påvirket af ændringerne.

Det fik dengang det lokale folketingsmedlem Morten Bødskov til at udtale:

– Vestegnen er i stor vækst. Brøndby og Glostrup har store udviklingsprojekter, og Brøndby IF oplever et konstant højt tilskuergennemsnit til hjemmekampe. Alle har brug for effektiv kollektiv transport. Det næste tiår forventes tusindvis af nye indbyggere. Boliger i stor stil skyder op, nye erhvervsområder udvikles og behovet for kollektiv trafik er stødt stigende. Derfor er nedlæggelser af stop den helt forkerte vej at gå.

Efterfølgende kaldte Morten Bødskov transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om sagen, og her viste det sig, at et flertal var imod planerne om, at færre S-tog skal stoppe på stationen. Derfor var det også Morten Bødskov forventning, at planerne om færre stop ville blive rullet tilbage:

– Min forventning er, at DSB og transportministeren nu følger flertallets klare opfordring.

Den forkerte retning

Linje Bx standser imidlertid stadig ikke på Brøndbyøster Station, ligesom ændringerne for stationerne i Rødovre og Hvidovre heller ikke er ændret tilbage. Det fik i sidste uge de lokale politikere til at øge presset på transportministeren og DSB. Således var borgmestrene fra Brøndby, Hvidovre og Rødovre torsdag i foretræde for Folketingets Transportudvalg for at give deres syn på sagen.

Et foretræde hvor budskabet ifølge Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, var klart:

– Det er helt uholdbart, at S-togsforbindelserne til Vestegnen forringes. Vi oplever stor vækst. Mange borgere flytter til og det er helt urimeligt at Linje Bx ikke længere skal stoppe på Brøndbyøster Station.

Og i følge Erik Nielsen (S), er det helt oplagt, hvad der bør ske i sagen:

– Det er godt, at et flertal i Folketinget støtter vores kamp mod forringelserne af S-togtrafikken på Vestegnen. Rødovre oplever stor fremgang. Nye boliger skyder op og tusindvis af borgere flytter til. Rødovre Station er et knudepunkt med passagerfremgang, og jeg forstår simpelthen ikke, at DSB ikke mener at Linje Bx skal stoppe på Rødovre Station.

Nyt samråd

Samtidig med at de lokale borgmestre altså har været i foretræde i transportudvalget, fortsætter kampen også for de lokale folketingsmedlemmer. Således har Morten Bødskov og Mikkel Dencker (DF) indkaldt transportministeren til endnu et samråd:

– Jeg forstår ikke, at det kan være så svært for ministeren. Han er i mindretal, og skal selvfølgelig rette ind efter flertallets ønske om at ændre forringelserne. Vi har nu ventet på svar i mere end én måned. Nu vil vi have besked. Derfor indkalder vi ministeren i endnu et samråd, siger Morten Bødskov.

En holdning Mikkel Dencker er helt enig i:

– Ministeren må følge flertallet i folketinget. På sidste samråd var der massiv kritik af ministeren og DSB’s forringelser af S-togstrafikken på Vestegnen. Så svært kan det ikke være at forstå. Vi forventer en hurtig afklaring.

DSB bestemmer

Folkebladet har spurgt, transportminister Ole Birk Olesen, hvad han siger til de lokale politikere. I et skriftligt svar til Folkebladet gør Tranportministeriet opmærksom på, at DSB ifølge deres kontrakt med staten, som blev indgået under den daværende S og RV regering, har frihedsgrader til at tilrettelægge køreplanerne, så de kommer flest mulige passagerer til gavn. Det er således, gør Transportministeriet opmærksom på, DSBs og ikke ministerens beslutning.

Hertil kommer, at DSB ifølge Transportministeriet, planlægger at invitere Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg til et møde, hvor de vil få en gennemgang af metode, proces, kontraktuelle rammer mv. for DSB’s arbejde med køreplanlægningen, herunder på S-banenettet.

Det spørgsmål, de to folketingspolitikere ønsker, at ministeren forholder sig til, er, hvordan han har fulgt op på folketingsflertallets opfordring til DSB om at ændre forringelserne af S-togstrafikken i Københavns Omegn