Kunstig intelligens tjekker grøn stær

Lars Brauner er ved at kigge på resultater af en scanning. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Profil Optik i Glostrup Shoppingcenter har som en af fem i Danmark en maskine, der på få minutter kan give svar på, om der er risiko for grøn stær

Af Jesper Ernst Henriksen

To minutter i en stol, hvor man kigger ind i en maskine, der tager et par billeder af hvert øje og derefter et par minutters ventetid. Det er det, der skal til, for at få synet tjekket ved Brauner – Profil Optik i Glostrup Shoppingcenter. En undersøgelse ved en optiker er ikke længere bare at stille sig op og forsøge at læse bogstaver på en tavle på lang afstand. Nu bliver man også tilbudt en komplet scanning af øjet, der tjekker for de tre mest udbredte øjensygdomme.

– Vi scanner folk, når de er her til en normal synstest. Vi tilbyder det til alle, da man ikke har en jordisk chance for at vide, om der er noget galt uden en scanning, siger Lars Brauner, indehaver af Brauner – Profil Optik i Glostrup Shoppingcenter.

Efter scanningen får man svar på, om der er risiko for tre forskellige øjensygdomme: AMD (aldersrelateret macula degeneration, tidligere kaldet øjenforkalkning), øjensygdomme relateret til sukkersyge og som noget nyt nu også glaukom, også kaldet grøn stær. Billederne bliver analyseret af en kompliceret algoritme, der med hjælp af kunstig intelligens på kort tid fortæller, om der er en risiko. Er der det, sender Profil Optik billederne videre til danske øjenlæger, der laver en manuel undersøgelse af billederne. Er der noget galt, bliver man indkaldt til en undersøgelse ved nærmeste øjenlæge.

Det er algoritmen, der tjekker for grøn stær, der er ny. Den er meget hurtigere og bedre end tidligere metoder.

– Tidligere var det med en masse små pust og et kvalificeret gæt på, om der var en risiko. Nu er det ikke et cirka resultat længere, nu er det hurtigere og mere sikkert. Ifølge de øjenlæger, vi samarbejder med, er denne metode lige så præcis end deres egne undersøgelser, siger Lars Brauner.

Indtil videre er Profil Optik i Glostrup en af fem optikere i Danmark, der har mulighed for at benytte den nye algoritme.

Samarbejde med læger

Når man bliver tjekket i Profil Optik, sker det i samarbejde med danske øjenlæger.

– De danske øjenlæger er de bedst uddannede i Europa. Vores samarbejde fungerer fint, siger Lars Brauner.

Et eksempel på det gode samarbejde var da en ung mand var i Protil Optik i Glostrup til en scanning. Han havde haft hovedpine og lidt sløret syn og overvejede derfor, om han havde behov for briller. Som en del af synstjekket i Profil Optik blev han scannet og scanningen gennemgået af en øjenlæge.

– De opdagede en tumor, der trykkede på hans ene øje. Så de ringede til os en time efter undersøgelsen og sagde, at vi skulle ringe til ham med det samme. De stod klar til at tage imod ham og lave en akut operation inde på Rigshospitalet. I mellemtiden var han kørt på familiebesøg længere inde på Sjælland, men han blev akut kørt til Rigshospitalet. Tumoren viste sig heldigvis at være godartet, fortæller Lars Brauner.