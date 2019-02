Kunstudstilling i bankboks

Den 9. februar er der fernisering på udstillingen med malerier af Mejbritt Ræbild. Malerierne kan ses i bankboksen i den tidligere Danske Bank på Brøndbyøster Boulevard. Foto: Mejbritt Ræbild

BRØNDBY. En ny kunstudstilling i bankboksen i den tidligere Dansk Bank bygning på Brøndbyøster Boulevard åbner den 9. februar. Det er Mejbritt Ræbild, der udstiller akrylmalerier

Af Heiner Lützen Ank

Nu har man mulighed for at opleve en maleriudstilling i Galleri Bankbox i den tidligere Danske Bank afdeling på Brøndbyøster Boulevard.

I februar måned udstiller fotograf og kunstner Mejbritt Ræbild nemlig akrylmalerier i den tidligere bank, der i dag fungerer som livsstilscenter

– Jeg synes, det er en sjov og spændende måde at vise mine malerier frem på, og da jeg også er artmoney-kunstner, er det oplagt, siger Mejbritt Ræbild.

Det er Mejbritt Ræbilds søster Hellebeth Hansen, som ejer livsstilscenteret, og det er også hende, der har fundet på at lade kunstnere udstille i den gamle bankboks.

En god idé mener Mejbritt Ræbild:

– Jeg kender flere kunstnere, der ønsker at udstille i Galleri Bankbox, som indbyder til hygge og spændende møder imellem mennesker. Jeg ved, at Hellebeth gør det for at samle og hygge om mennesker i lokalsamfundet.

Der er fernisering på udstillingen lørdag, den 9. februar 2019 fra kl. 14-18, hvor Mejbritt Ræbild serverer lidt godt til ganen.

Adressen er Brøndbyøster Boulevard 7, 2605 Brøndby