Letbane fører til hurtigere busrute

BRØNDBY. Fra 2023 skal det gå hurtigere at komme med 500S fra Glostrup Station til Avedøre Holme. Det er en del af den trafikale opgradering, der følger med den kommende letbane

Af Heiner Lützen Ank

Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommuner er gået sammen om at opgradere infrastrukturen på linje 500S på strækningen mellem Glostrup St. og Avedøre Holme.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Movia.

Ifølge pressemeddelelsen starter forundersøgelserne op nu, og projektet forventes at være færdig i 2023.

Ifølge pressemeddelelsen er initiativet en del af Movias nye busprodukt +Way, som betyder, at busserne får signalprioritering langs ruten, at de kører i egen busbane på dele af strækningen, og at stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation.

Formålet er, ifølge pressemeddelelsen, at reducere trængsel, og gøre det lettere for de mange borgere i de to kommuner at komme hurtigere frem til Glostrup St., hvor man fra 2025 kan tage letbanen, som kommer til at køre langs Ring 3.

– At 500S nu får et gevaldigt løft, gavner ikke bare borgerne i Brøndby og Hvidovre, men alle os som færdes på tværs af S-togslinjerne. Den forberede busrute knytter sig nemlig op på den kommende letbane, og det viser, at investeringen i letbanen også giver et bedre passagergrundlag for at udbygge vores buslinjer og andre kollektive trafiktilbud. Det gør det attraktivt for endnu flere af os at bruge den kollektive trafik, og dermed bidrager vi til både mindre trængsel og til den grønne omstilling, udtaler Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand ifølge pressemeddelelsen.

Også i Brøndby skaber det nye initiativ glæde.

– Det er rigtig gode nyheder for Brøndby, for vores borgere og erhvervsliv, at 500S får et gevaldigt boost. Det vil sikre, at Brøndby hænger endnu bedre sammen og at vi kommer nemmere og hurtigere frem. Man vil nemt kunne stige af letbanen og hurtigt komme videre med en opgraderet hurtigbus, der forbinder til den øvrige del af byen, siger Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, og peger samtidig på, at det nye initiativ også skal ses i lyset af de kommende udviklingsplaner for Brøndby.

– Det er også gode nyheder for vores byudvikling, for bussen vil sikre en effektiv betjening af for eksempel Sportsbyen og Brøndby Strand og sørge for, at man hurtigt kan komme videre til S-toget i Glostrup og den kommende letbane i Ring 3.

FAKTA

Movia har sammen med Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre Kommuner søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på knapt 47 mio. kr. Den anden halvdel af projektet finansieres via midler fra Hovedstadens Letbane. Fremkommelighedstiltagene forventes at være færdige i 2023.