Lisbeth Christensen stopper som præst

Lisbeth Christensen (tv) stopper med udgangen af februar som præst ved Brøndbyvester Kirke. Hun har været præst ved kirken i 22 år. Torsdag var der afsked i Sognets Dagligstue. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Søndag stod Lisbeth Christensen for sin sidste gudstjeneste i Brøndbyvester Kirke. Men allerede torsdag var der afsked i Sognets Dagligstue

Af Heiner Lützen Ank

Torsdag blev der serveret kaffe og kage i Sognets Dagligstue i Brøndbyvester.

Det gør der nu ofte, men denne dag var det nu alligevel noget særligt. For denne dag tog de mange gæster i Sognets Dagligstue nemlig afsked med Lisbeth Christensen, der i 22 år har været præst ved Brøndbyvester Kirke og derfor har brugt mange timer og kræfter på at gøre Sognets Dagligstue til et rart sted.

– Da jeg blev ansat, var det en del af stillingen, at der skulle etableres en menighedspleje, og vi har derfor i næsten 20 år drevet Sognets Dagligstue.

At Lisbeth Christensen stopper, skyldes at hun og menighedsrådet ser forskelligt på nogle emner. Der er dog ikke, understreger hun, tale om en konflikt, blot forskellige opfattelser af udvalgte områder.

– Det er vemodigt at tage afsked, fordi der er så mange dejlige mennesker her. Der er ingen tvivl om, at det her er verdens bedste menighed. Jeg har selv valgt at stoppe, og jeg holder af alle dem, der er en del af menigheden og menighedsrådet.

Søndag var der afskedsgudstjeneste i Brøndbyvester Kirke.