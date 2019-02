Masser af sjippemedaljer

SPORT. Det blev til masser af medaljer og en udtagelse til EM i Rope Skipping da IF32 Rope Skipping Team var til Sjællandsmesterskaberne for hold

Af Jesper Ernst Henriksen

Team RapRap bestående af Iris, Jasmina, Karla og Mynte vandt guldet og titlen som Sjællandsmestre 2019 i rækken 12-14 år samt en samlet sølvmedalje ved SM åben.

Team Nameless bestående af Ditte, Emilie, Natacha og Tatiana vandt en bronzemedalje i DD speed, en bronzemedalje i to serien, en bronzemedalje i tre double og en sølvmedalje i fire double. Samlet fik de en sølvmedalje og ved SM åben blev det til en 5. plads. De fire piger skal repræsentere Danmark til EM Rope Skipping i Østrig til sommer.

Rollatorbanden bestående af Amalie, Catharina, Emma, Helena og Nanna fik en sølvmedalje i tre double og en bronzemedalje i fire double.

For hold i rækken under 11 år blev det for Team Hvalpene bestående af Kathinka, Maja N og Milla til en bronzemedalje i deres to serie samt en samlet 7. plads.

Team bubbibjørnene bestående af Ida, Lea, Mathilde J og Sara P vandt en disciplinmedalje samt en samlet bronzemedalje.

Team Pandaerne bestående af Lea, Maia H og Nanna vandt fire disciplin medaljer samt en samlet sølvmedalje.

Team Mickey Mouse bestående af Ida, Liva og Mathilde A vandt fire disciplin guldmedaljer, en samlet guldmedalje samt titlen som Sjællandsmestre 2019.

I rækken for de 12-14-årige vandt team Tigerdyr bestående af Andrea, Mathilde L, Mona og Sara B fire disciplinmedaljer samt en samlet sølvmedalje.

I 15+ rækken blev det for Team Peter Plys bestående af Caroline, Mathilde og Mie til en 10. plads.