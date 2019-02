Naboer glade og bekymrede

Solvej 2 skal rives ned og muligvis erstattes af parkeringspladser. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Naboerne på Solvej er glade for, at der sker noget med Solvej 2. Men udsigten til flere parkeringspladser vækker ikke jubel

Af Jesper Ernst Henriksen

Kristina Wexøe og Henrik Poulsen bor på den anden side af Solvej og kan kigge direkte over på Solvej 2. Det har ikke altid været et kønt syn.

– Vi modtager disse nyheder med lidt blandede følelser. Det har ikke just været en fornøjelig udsigt med affald og vildt voksende træer og buske, når vi har kigget ud af vores vinduer mod Solvej 2, så vi glæder os over at der nu sker noget i forhold til oprydning. Det har da været irriterende at have udsigt til Solvej 2 og rodet på grunden, men huset har aldrig givet anledning til utryghed eller andet ballade. Der har jo ikke været tale om en besat bygning a la ungdomshuset på Jagtvej, men blot et trist og tomt hus. Vi har mange gange håbet på et salg af ejendommen, men selvfølgelig med forhåbning om at den ville blive hjemsted for mennesker – ikke biler, skriver de til Folkebladet.

Imod parkering

Forslaget om at erstatte huset med parkeringspladser er de til gengæld ikke begejstrede for.

– Det er svært at forestille sig, at udsigten til et cementeret p-areal og endnu flere biler, der skal fare ind og ud af området, på nogen måde bliver bedre. Vi er således meget spændte på, hvilket oplæg byplanlæggerne kommer med for ejendommens fremtidige brug og de omkringliggende arealer. Vi kan godt frygte ud fra det foreløbige budget, at man vælger den hurtigste og billigste løsning, som jo vil være blot at rydde grunden, asfaltere og tegne kridtstreger – voila så er der flere glade billister. I forvejen er området hårdt presset af de mange biler med ulovlige og generende parkeringer, samt til tider en del aggressiv kørsel til og fra området. Vi har tre børn, der dagligt skal manøvrere i den trafik og det er svært at krydse vejen, når man skal ind og ud mellem parkerede biler på begge sider og samtidig holde øje med de, der kommer til og fra parkeringspladsen, skriver naboerne.

Kommunen er ved at udarbejde en plan for forskønnelse af området. Her håber Kristina Wexøe og Henrik Poulsen, at Solvej 2 bliver første skridt.

– Vi håber, såfremt området skal bruges til parkering, at planlæggerne vil tænke beplantning og grønne løsninger ind i det, så det bliver pænt at se på og vi kan bevare illusionen om at der er tale om et villaområde og et stille oase midt i byen. Man kunne eventuelt benytte lejligheden til at se på muligheden for at fjerne parkeringsbåsene fra fortovene på begge sider af Solvej. Lukning af Solvej mod hovedvejen er også en mulighed, så bilerne kun kan køre ind til og fra den store parkeringsplads via hovedvejen og således ikke belaster hele Solvej og vejen op mod Torvet. I så fald kan det blive en god løsning både for billisterne og for os der bor i området.