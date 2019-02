Nekrolog: Niels Karlsen

Tidligere kommunalbestyrelsmedlem Niels Karlsen er død.

VALLENSBÆK.

Af Søren Wiborg Formand Socialdemokratiet i Vallensbæk

Det er med stor sorg, jeg har modtaget meddelelsen om min gode ven og kammerat Niels Karlsens alt for tidlige død.

Niels’ livsledsager Susanne er netop gået på efterløn og sammen skulle de nyde tilværelsen og have mere tid sammen. Huset er sat til salg og fremtiden tegnede lys i en stor lejlighed i Amalieparken.

Niels var æresmedlem af den Socialdemokratiske partiforening i Vallensbæk. Niels har siden midten af 80’erne været en aktiv del af bestyrelsesarbejdet i foreningen og har altid været på plads, når der manglede en hånd til noget praktisk arbejde.

Niels var ligeledes valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvor han sad i otte år. Niels har altid haft hjerte for samfundets svageste og sad i alle årerne i Social- og Sundhedsudvalget. Her kunne man være sikker på, at der blev holdt øje med forvaltningen og borgerne fik, hvad de havde krav på.

Niels var også Socialdemokratiets repræsentant i handicaprådet og her var han en varm fortaler for tilgængelighed for alle i kommunens institutioner.

Niels var en af initiativtagerne til Vallensbæk Banko i 2010. En selvstændig forening som i årenes løb har ydet tilskud til socialt- og humanitært arbejde i Vallensbæk. I 2018 gav Vallensbæk Banko 10.000 kr. til Bofællesskabet Lykkekrogen.

Niels var altid stolt, når han talte om sine dejlige børnebørn Emma, Mathias, Sander og Nicolaj. Han satte pris på deres selskab og livlighed og var altid god for en kvik kommentar til de glade børn.

I de senere år var Niels helbredsmæssigt udfordret, men uanset hvor alvorligt det så ud, så var Niels altid ukuelig optimist, ikke mindst hjulpet af Susanne, som altid var ved hans side.

Jeg vil savne de hyggelige samtaler med Niels. Ikke mindst når talen faldt på fodbold og Brøndby, som var hans favorithold og som blev støttet i tykt og tyndt.

Niels vil blive savnet og efterlader et tomrum for Susanne, Louise, Henrik, børnebørnene, den store vennekreds og ikke mindst Socialdemokratiet i Vallensbæk.

Æret være dit minde.