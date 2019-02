Ny crossfitcenter i byen

Nicolai Sjøgreen (tv) og Julian Kragh-Maschvitsz (i midten) har sammen med vennen Tays El-Souki (ikke til stede) netop åbnet Trinity Training på Park Allé i Brøndby. Her ses de sammen med lederen af caféen på stedet. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Tre venner har åbnet et nyt crossfitcenter i Brøndby. Der er fokus på fællesskab og mulighed for alle til at være med

Af Heiner Lützen Ank

De tre venner Julian Kragh-Maschvitsz, Nicolai Sjøgreen og Tays El-Souki har i længere tid haft en fælles drøm, en drøm der nu er blevet til virkelighed.

De har nemlig startet en ny crossfit box sammen i Brøndby, Trinity Training.

Fællesskab i centrum

Crossfit er en træningsform, der er bygget op omkring varierede bevægelser med høj intensitet, og hvor der skal være plads til, at man kan træne sammen uanset niveau og styrke.

En tilgang til træning, der passer de tre venner godt, fortæller Julian Kragh-Maschvitsz:

– Community er et vigtigt begreb i crossfit og også noget af det, vi har fokus på her i vores box. Det at have været igennem en hård træning sammen, også selvom man er på forskellige niveauer, giver en form for fælleskab, som er vigtig for os.

Træningen i crossfit henter elementer fra mange andre træningsformer, for eksempel vægtløftning og gymnastik, og noget af det, der har givet træningsformen stor global udbredelse på kort tid, er, at alle kan fornemme en udvikling med det samme, siger Julian Kragh-Maschvitsz:

– Det er alt muligt, der er blandet sammen, og mange oplever hurtigt, at de får en udvikling. Det gør det sjovt at være med til og giver folk lyst til at fortsætte.

Den rå stil

Som fast træningsform så crossfit dagens lys i 2001 i USA. Men har siden spredt sig til mange andre lande. Således også til Danmark, hvor der i dag er cirka 50 cross­fitcentre, eller crossfit boxe.

I Danmark findes der crossfit boxe i blandt andet Rødovre og inde i København. Men Trinity Training er altså den første crossfit box i Folkebladets udgivelsesområde.

Og under opbygningen af den nye crossfit box på Park Allé, i lokaler, der tidligere har huset en musikskole, har Julian Kragh-Maschvitsz, Nicolai Sjøgreen og Tays El-Souki haft et helt bestemt fokus, fortæller Nicolai Sjøgreen:

– Det har været vigtig for os at bevare det lidt rå udseende, samtidig med at vi har villet lave nogle lækre lokaler, som vi selv har lyst til at træne i. Vi har brugt mange kræfter på at sætte det i stand, men heldigvis har Tays, der er entreprenør, kunnet lave en del af det selv.

Plads til alle

Da Folkebladet besøger de tre venner, har Trinity Training kun haft åben i få dage. Derfor er det endnu for tidligt at tale om vaner og faste kunder. Men håbet er, fortæller Julian Kragh-Maschvitsz, at en bred vifte af mennesker vil benytte den nye crossfit box:

– Vi har fokus på, at der skal være plads til alle, unge og ældre, trænede og utrænede. Alle skal de mærke community, men samtidig have fornemmelsen af, at der er fokus på den enkelte.

Se mere på trinitytraining.dk