Ny forhindringsbane i svømmehallen

Her er flere elementer ude i svømmehallen. Når de skal i brug, skal de ligge ude midt i vandet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Badegæster i Glostrup Svømmehal får i fremtiden mulighed for nye udfordringer. Svømmehallen har nemlig købt en oppustelig forhindringsbane

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste weekend var der premiere på en ny vandforhindringbane i Glostrup Svømmehal. Banen består af flere oppustelige elementer, der flyder ude midt i det store bassin. Flere af elementerne kan sættes sammen i en lang række. Planen er, at svømmehallen laver afstemninger på Facebook, så brugerne kan være med til at bestemme, hvilke udfordringer, der skal være den kommende weekend.

Da Folkebladet var forbi til indvielsen, var det store element med en cirka tre meter høj rutschebane sat forrest og så forskellige forhindringer efterfølgende. Tanken er så, at børn og barnlige sjæle kan opfinde en rute gennem forhindringerne og lave en konkurrence ud af det.

Det er planen, at elementerne skal være fremme i de perioder, hvor der er mange familier i svømmehallen, for eksempel i weekender og i skolernes ferier.

– Der skal være plads til alle i Glostrup Svømmehal. Der skal være plads til leg og gang i den, men der skal også være plads til motionssvømmere. Når svømmeklubben skal bruge banerne, kan vi tage forhindringsbanen op igen, siger Dan Kornbek Christiansen (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sikkerhed

I svømmehallen er der selvfølgelig fokus på sikkerhed. Elementerne kan ankres fast til bunden eller siden af bassinet, så de ligger stille. Det er nemlig vigtigt, at de ligger midt i bassinet, så man ikke risikere at ramme bassinkanten, hvis man falder af elementerne. Derudover har livredderne fået nyt overvågningsudstyr. Livredderne sidder ikke længere i en høj stol og spejder ud over vandet. De står bag en pult med skærme med videoovervågning. Der er blandt andet kameraer i bassinet, så de kan se, om der er nogen fanget under elementerne, og der er overvågning oppefra og fra alle sider, så livredderne kan se hele vejen rundt om forhindringsbanen fra deres pult.