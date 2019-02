Ny smørrebrødsforretning

Malene Jakobsen står bag disken i Jakobsen’s Smørrebrød. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I det lille butiksområde i den ene ende af Glentevej er smørrebrødsbutikken Jakobsen’s smørrebrød åbnet. Her er der fokus på hjemmelavet mad, der gerne må være økologisk

Af Jesper Ernst Henriksen

I slutningen af januar åbnede Jakobsens’s Smørrebrød på Glentevej. Den tidligere slagterbutik har fået en totalrenovering med en klassisk smørrebrødsmontre, hvor man kan vælge sit smørrebrød, men der er også blevet plads til nogle barstole, så man kan sidde i butikken og spise sit smørrebrød.

Da Folkebladet kommer forbi står ejer Malene Jakobsen bag disken. Det har hun prøvet før.

– Vi har i nogle år drevet foodtrucken Jakobsens’s Pita med gourmet pitabrød, som ligger fast i Zoologisk Have. Vi syntes, det var tid til at få en rigtig butik, og vi bor selv i Glostrup, så det var nærliggende, at det skulle være her, så vi også kan servere noget lækker mad i Glostrup, siger hun. Hun driver foodtrucken og smørrebrødsforretningen sammen med sin mand René Jakobsen. I starten har butikken kun åbent op til og med frokost, men det er planen, at den i løbet af marts også skal holde åbent om aftenen, så Glostrup-borgerne også kan få en Jakobsen’s Pita eller en varm ret.

Hjemmelavet

Smørrebrødsforretningen har et stort baglokale, og det vil blive benyttet, fortæller ejeren.

– Det skal være en smørrebrødsforretning, hvor vi laver så meget som muligt selv. Vi panerer selv vores fiskefiletter, vi laver selv vores mayonnaise, steger selv vores roastbeef og så videre. Det er bare bedre, når man laver det selv, siger Malene Jakobsen og fortsætter:

– Så vidt muligt vil vi benytte økologiske ingredienser. Det er først og fremmest en miljø-ting, og så er det også en dyrevelfærdsting. Det er den vej verden går, siger hun.