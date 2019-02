Nyt akutteam indviet

Fredag var der reception for et nyt akutteam af sygeplejersker. Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby glæder sig over samarbejdet med Hvidovre Kommune. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Fredag var der fest på Ældrecenter Nygårds Plads. Det nye akutteam, et samarbejde mellem Brøndby og Hvidovre kommuner, blev nemlig fejret

Af Heiner Lützen Ank

I disse år får kommunerne en større og større rolle at spille i sundhedsvæsenet.

De skal således i langt højere grad end tidligere hjælpe borgerne både før og efter en hospitalsindlæggelse. Ligesom den kommunale indsats også meget gerne må formindske antallet af borgere, der skal forbi hospitalet eller den praktiserende læge.

Dette stiller naturligvis øgede krav til kommunerne, og det har man nu taget konsekvensen af i Brøndby og Hvidovre Kommune.

Således afholdt de to kommuner fredag reception for et nye akutteam af sygeplejersker, hvis opgave det er at hjælpe borgerne i eget hjem.

Både efter et hospitalsforsøg, men også i forhold til ting, borgerne tidligere skulle have hjælp af den praktiserende læge til.

Øget tryghed

Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune havde på fredagens reception på Ældrecenter Nygårds Plads da også store forhåbninger til det nye akutteam:

– Det er godt, at borgerne med det nye akutteam kan få hjælp i eget hjem. Akutteamet kan rykke hurtigt ud, hvis der sker noget, og akutsygeplejerskerne kan hjælpe borgerne under trykke og gode rammer, som borgerne kender. Det er simpelthen rarere at være derhjemme, når man skal have hjælp.

I følge Per Jensen giver det god mening, at arbejde sammen på tværs af kommunegrænsen:

– Ved at arbejde sammen, sikrer vi den nødvendige styre og størrelsen. Vi ved fra andre steder, at man har god erfaring med akutteams, så vi håber, det også vi vil få det her. Det er et helt nyt team, hvor der er købt nyt materiale og hvor der er ansat nye sygeplejersker, så det bliver helt sikkert godt.