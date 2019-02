Nyt fitnesscenter med ny kultur

LOOP Fitness er kommet godt i gang i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. LOOP Fitness har åbnet et nyt træningscenter i Glostrup med et koncept, der henvender sig til alle

Af Jesper Ernst Henriksen

I december åbnede LOOP Fitness et nyt center på Hermods Alle 6, 2600 Glostrup lige ved siden af Harald Nyborg og ovenpå Vordingborg Køkkener.

Her er der plads til alle, som har lyst til at prøve en anderledes træningsform med fokus på effektiv træning på kort tid. LOOP Fitness bygger nemlig på et enkelt og effektivt træningskoncept, hvor hele kroppen trænes igennem på kun 24 minutter.

I LOOP Fitness foregår træningen på 16 maskiner, som hver især er målrettet mod enten styrke- eller konditionstræning. Maskinerne er placeret i en cirkel, og når man kommer, springer man bare ind i cirklen, hvor der er plads, og følger herefter cirklens rytme. Hver 45. sekunder lyder der et ’ding’, og så flytter alle til den næste maskine i cirklen. Med 16 maskiner tager det 12 minutter at komme én gang rundt i cirklen. LOOP Fitness anbefaler, at man tager to runder i cirklen – på den måde er man trænet igennem på 24 minutter.

– Vi ved, at manglende tid er den største hindring for, om folk får trænet. Derfor har vi lavet et effektivt koncept, hvor man kan parkere bilen uden for centret, gå ind, klæde om, træne hele kroppen igennem og være ude af døren igen på en halv time. På den måde passer man på sit helbred og kommer hjem til familien med mere energi på kontoen – uden at bruge for meget tid, fortæller adm. direktør i LOOP Fitness, Brian Schneider og fortsætter:

– LOOP Fitness er blevet taget rigtig godt imod af dem, der ikke bryder sig om kulturen i de traditionelle fitness­centre. I LOOP Fitness er der fokus på træning som en vej til at holde sig i form samtidig med, at der også skal være plads til andet i livet end træning. Her er ingen spejle på væggene og ingen fokus på bestemte kropsidealer eller det nyeste træningstøj – man kan komme præcis, som man er.