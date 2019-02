Par dømt for at holde mand fanget og mishandle ham

VALLENSBÆK. Et par holdt en mand fanget og mishandlede ham igennem to døgn. Det har nu ført til hård dom for parret

Af Heiner Lützen Ank

Et par, en 44-årig kvinde og en 46-årig mand, blev i sidste uge dømt ved Retten i Glostrup for i forening at have frihedsberøvet og mishandlet en 50-årig mand i næsten to døgn i en lejlighed på Gammelgårds Allé i Vallensbæk Strand.

Under frihedsberøvelsen, der varede fra 28. til 30. september, udsatte parret deres offer for røveri, grov vold og mishandling, idet de stak ham med kniv 35 gange, tog kvælertag på ham og slog og sparkede ham i hoved og på krop, så han pådrog sig betydelige skader.

Da parret til sidst forlod lejligheden, truede de på parkeringspladsen ude foran, en mand med kniv, hvorefter de tog bilnøgler og mobiltelefon.

– Der er tale om en meget grov sag for offeret, og derfor skærpede retten straffen for begge dømte, siger advokaturchef Jens Rasmussen.

Kvinden bliv idømt tre år og tre måneders fængsel. Hun ankede dommen på stedet.

Manden blev idømt tre år og seks måneders fængsel. Han tog betænkningstid med hensyn til anke.

Begge blev varetægtsfængslet i dagene efter forbrydelsen og blev fortsat fængslet efter dommen.