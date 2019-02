Parkeringspladser og bæredygtighed

DEBAT. Af Lisa Ward (S), Udvalgsformand i Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune

Hvor mange parkeringspladser skal man etablere, når der skal bygges et nyt hus eller lejlighed?

Vi vil gerne have, at der er parkeringspladser nok til beboerne i de nye boliger, men samtidig har vi heller ikke noget ønske om, at byggeriet bliver alt for dyrt, bare fordi kommunen sætter krav om for mange dyre, underjordiske parkeringspladser.

Hvis boligerne bliver for dyre, så har færre almindelige mennesker råd til at flytte ind.

Samtidig har en bolig med mange parkeringspladser en helt naturlig tendens til at få tilknyttet flere biler og dermed forstærke den trængsel og luftforurening på vejene, som vi allerede oplever.

Vækst- og Byudviklingsudvalget har taget udgangspunkt i, at borgere, som vælger at bo nær Glostrup Station eller en af de 4 nye letbanestationer, i højere grad kan anvende den kollektive trafik og nøjes med én bil i husstanden.

Det er derfor glædeligt, at kommunalbestyrelsen netop har truffet beslutning om, at når der skal bygges nye boliger nær en station, så skal der ikke bygges så mange parkeringspladser som hidtil.

Hvis man bygger boliger langt væk fra en station, er der højere krav til antallet af parkeringspladser.

Lyder det mærkeligt, da mange oplever, at der er for få parkeringspladser nær Glostrup Station?

Ja måske, men sagen er den, at parkeringspladser tilknyttet den enkelte bolig alligevel ikke kan benyttes af alle.

Parkeringspladserne er øremærket til beboerne og ingen andre.

Flere parkeringspladser til de fremtidige beboere vil derfor skabe mere trafik, og det er det, Glostrup Kommune vil prøve at undgå – til gavn for både trafikken og miljøet, og hvis vi skal se det lidt i helikopterperspektiv, dermed også til gavn for verdensmålet om bæredygtige byer og lokalsamfund