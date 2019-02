Plan for 200 lejligheder på Glosemosevej

3D Illustration af projektet i fugleperspektiv set mod nord-nordøst, med indtænkte tværgående forbindelser. Foto: Grafik: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Glostrups del af Kirkebjerg-området er ved at blive planlagt. På Glosemosevej lige syd for den gamle amtsgård skal der bygges 200 nye lejligheder

Af Jesper Ernst Henriksen

Fire villaer og nogle industribygninger, der ikke bliver benyttet skal fjernes og give plads til 200 nye lejligheder tæt på Glostrup Station. Sådan lyder en plan, som Kommunalbestyrelsen i Glostrup sendte i høring på mødet i januar. Der er tale om et såkaldt debatoplæg til forudgående høring, hvilket er første mulighed for borgerne for at blande sig i debatten om, hvordan området skal bruges i fremtiden.

Ejerne af industrigrunden har et ønske om at bygge boliger. Planen er en parkeringskælder i to plan under hele bebyggelsen, der hæves på en såkaldt plint, så parkeringskælderen kun er halvt nedgravet. Byggeriet bliver på to etager ud mod villaerne på Linde Allé og op til syv etager på arealet bag den gamle amtsgård.