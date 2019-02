Rema 1000 er Brøndbys bedste virksomhed

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Tirsdag blev Rema 1000 i Brøndby Strand kåret til årets virksomhed i Brøndby, fordi dagligvarebutikken har en særlig evne til at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet, der ellers har svært ved selv at klare det

Af Heiner Lützen Ank

Når man går rundt i en dagligvarebutik, er det fristende at stikke hovedet ind ad døren til baglokalet for at se, hvad det er, de gemmer derude.

Havde man gjort dette tirsdag i sidste uge sidst på eftermiddagen i Rema 1000 i Brøndby Strand Centrum, ville man have set et lille selskab med Kent Max Magelund (S), borgmester, i spidsen.

Den dag blev Rema 1000 nemlig kåret til årets virksomhed i Brøndby ved en lille reception i dagligvarebutikkens baglokale.

Og ifølge Kent Max Magelund er der ingen tvivl om, at Rema 1000 har fortjent hæderen:

– Selvom det går den rigtige vej i forhold til faldende ledighed, så har vi stadig udfordringer i Brøndby, især med at få de unge ledige i beskæftigelse eller uddannelse. Derfor er det også dejligt, at kunne hædre jer, fordi I tager et socialt ansvar i forhold til vores unge ledige og hjælper dem i retning af uddannelse eller beskæftigelse. Det gør I ved at tage de unge i virksomhedspraktik eller andre former for praktik. Og de unge er med til stort set alt i butikken. Det skyldes naturligvis købmand Thomas Hvids vilje, men også alle de andre ansattes indsats. Det betyder meget for vores unge, at I, Rema 1000, viser de unge tillid og giver dem et fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ledelse efter værdier

Det synlige bevis på, at Rema 1000 kan kalde sig årets virksomhed 2018 i Brøndby, er en lille statuette og en plakat, og det glædede i sagens natur købmand Thomas Hvid at få plakaten, billedet og de rosende borgmesterord:

– Prisen betyder rigtige meget for os. Rema 1000 i Danmark har en filosofi om, at vi vil være den mest værdidrevne virksomhed i hele Danmark, og en af vores værdier er, at vi vil bygge store mennesker. Vi tror på mennesker i stedet for systemer. Så, at vi få denne pris for netop vores sociale engagement, betyder alt. Vi er stolte af det, men det er også noget, vi prioriterer rigtig meget. Vi tror på ansvar og medansvar og på den måde kan vi skabe engagement ved næsten alle.

De mennesker, Rema 1000 hjælper, kan have forskellige udfordringer, og derfor er det ifølge Thomas Hvid vigtigt at have fokus på den enkelte:

– Vi har for eksempel en pige, der ikke kan klare at gå i skole så meget som andre. Hendes butiksuddannelse tager i princippet to år, men hun er her i tre år i stedet, og så skal hun flekse mellem skole og arbejde i en længere periode. Hun har også lidt udfordringer i forhold til det danske sprog og den danske kultur. Så det er fantastisk at kunne være med til at løfte hendes chancer. Hun ville have det svært i andre sammenhænge, men her kan vi hjælpe hende og styrke hende i det, hun brænder for.