Sejr til Brøndbyernes IF

Brøndbyernes IF spillede sig i weekenden videre til semifinalen i pokalturneringen. Ria Ôling, der her ses i en tidligere Champions League kamp mod Lillestrøm, scorede to mål i kvartfinalen mod Odense Q. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Det blev til en overbevisende sejr for kvinderne fra Brøndbyernes IF, da de i weekenden spillede sig videre til semifinalen i pokalturneringen

Af Heiner Lützen Ank