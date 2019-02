Solvej 2 skal rives ned

GLOSTRUP. Efter at have ligget tom i omkring ti år, skal huset på Solvej 2 nu rives ned. Der er forslag om at anlægge parkeringspladser i stedet

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune har købt villaen på Solvej 2 for 2,95 millioner kroner. På kommunalbestyrelsens møde i januar blev det besluttet at rive huset ned. Nedrivning og håndtering af den forurenede jord på grunden kommer til at koste 1,12 millioner kroner.

Hvad der efterfølgende skal ske med grunden, er endnu ikke besluttet. En mulighed er at lave parkeringspladser på grunden, det vil koste yderligere 390.000 kroner. Det er den løsning, borgmester John Engelhardt (V) foretrækker.

– Jeg vil gerne anvende arealet til parkering for at være med til at afhjælpe parkeringssituationen på Solvej. Der er en grund til, at vi køber den. Det er for at den skal være en del af en plan for at gøre kvarteret mere attraktivt, siger han.

Lang historie

Solvej 2 har mange gange været omtalt her i Folkebladet og i andre medier. Sagen startede i 2006, da Glostrup Kommune solgte huset til en familie. Et par år senere opdagede familien en olieforurening i huset og flyttede fra huset. Siden har det stået tomt, mens familien og Glostrup Kommune var involveret i en retssag om ansvaret for olieforureningen. Familien mente, at forureningen var kendt af Glostrup Kommune, da den stammede fra en tankstation, der lå der, hvor Loppelounge ligger i dag. Kommunen mente, at det var en anden forurening fra en lukket og glemt olietank i kælderen, som familien havde fundet. Familien endte med ikke at få erstatning. Sagen var et tema i valgkampen i 2009.

– Ved valgkampen i 2009 lovede John Engelhardt, at det ville blive klaret på tre måneder. Det endte jo så med at tage ni år, siger Søren Enemark (S), der var borgmester, da sagen rullede.

John Engelhardt er også ked af, at det har trukket ud.

– Sagen har trukket meget ud. Det har været en frygtelig historie for mange involverede, inklusiv den familie, der har ejet huset, siger han.

Det er planerne for at udvikle området, der har gjort det muligt for kommunen at købe huset.

– Vi må ikke bare købe og sælge grunde. Hvis man er en kommune, skal man købe med et formål, det har vi nu, siger John Engelhardt.

De seneste mange år har grunden været tilgroet og folk har smidt affald på grunden.

– Jeg er glad for, at det er lykkedes få sagen lukket, det er det vigtigst. Nu skal vi videre, siger Søren Enemark.

Folkebladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de nu tidligere ejere af huset.