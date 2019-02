Spejderleder fik pris

Erik Theil Rybtke, Victoria Langelund og Jakob Bartholdy Bruun vandt årets lederpriser. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Jakob Bartholdy Bruun fik årets anden lederpris. Han er gruppeleder i Det Danske Spejderkorps

Af Jesper Ernst Henriksen

Jakob Bartholdy Bruun startede i spejdergruppen 1. Glostrup Gruppe i september 2009 efter at have deltaget i en forældreweekend. Og faktisk har modtageren meget at takke gruppen for. Det var nemlig der, hans forældre mødte hinanden, og hans bedsteforældre var også aktive i gruppen. Det er hans to børn også nu, så de er 4. generation i gruppen.

– Han har en stor andel i, at gruppen siden 2010 er vokset fra 45 medlemmer til de 113 medlemmer, som gruppen består af i dag. Han har en særlig evne for at spotte personer, der kan blive gode spejderledere. Han er god til at motivere folk til at involvere sig i arbejdet i gruppen til stor gavn for både voksne og ikke mindst børnene. Han kan altid ryste en impulsiv spejderleg ud af ærmet, er en god leder for både børn og voksne og lægger en meget stor del af sin fritid og evner i spejdergruppen, sagde Flemming Ørhem.