Sundhedsdebatten rullede lokalt

For nylig havde De Radikale i Brøndbykredsen arrangeret debatmøde om ældre og sundhed. Vigtige temaer i den kommende folketingsvalgkamp. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK/BRØNDBY. For nylig havde De Radikale i Brøndbykredsen inviteret til debat om ældre og sundhed. To vigtige emner, når danskerne snart skal til folketingsvalg

Af Heiner Lützen Ank

For et par uger siden havde De Radikale i Brøndbykredsen inviteret en række folketingsmedlemmer – og kandidater til debat om ældre og sundhed, og det stod hurtigt klart, at emnerne hører til blandt de vigtigste, når der skal diskuteres velfærd.

Ikke mindst når man tager regeringens sundhedsudspil og Socialdemokratiets udspil til en reform af pensionsalderen i betragtning.

Vi har her samlet et par læserbreve fra nogle af paneldeltagerne i debatten.