To sejre på tre dage til volleykvinder

Torsdag vandt Brøndby Volleyball Klub over Gentofte på hjemmebane. Lørdag blev det til sejr over Elite Volley Aarhus. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Med sejre over Gentofte og Elite Volley Aarhus ligger Brøndby Volleyball Klub på andenpladsen før de afgørende grundspilskampe

Af Heiner Lützen Ank

På tre dage kan Brøndby Volleyball Klub notere sig to sejre i den bedste liga for kvinder.

Torsdag blev det således til sejr på hjemmebane mod Gentofte. Da Gentofte noget overraskende havde vundet de to hold seneste indbyrdes kamp, var det et yderst tændt Brøndbymandskab, der gik på banen i bestræbelserne på at opnå revanche. Måske var de endda for tændte.

I hvert tilfælde var det Gentofte der kom bedst fra start, og bragte sig således i front med 12-3.

Brøndby lod sig ikke slå ud og fik bedre struktur på spillet, og mens de fra stillingen 16-7 begrænsede Gentofte til kun at lave et point i hver rotation, lavede Brøndby selv små servstimer. Blandt andet i Autumn Jenkins serv fra 18-20 til 23-20. Men så var det igen ved at gå galt, da Gentofte kom på 25-24. Men Brøndby klarede sig igen ud af problemerne og tog en slutspurt til sætsejr på 27-25.

I andet sæt kom Brøndby bedst fra start og kom i Eva Bangs serv på 12-7. Den føring holdt frem til 21-14, hvor det igen gik galt. Gentofte fik kontakt ved 21-21 og på deres tredje sætbold tog de sættet med 27-25.

Spillet havde indtil da ikke været kønt fra Brøndbys side, men fra tredje sæt hang det bedre sammen, ligesom Gentofte havde flere udfald, så Brøndby tog de to næste sæt med 25-18 og 25-20. Efterfølgende blev Eva Bangkåret som bedste spiller.

Endnu en sejr

Tre dage efter mødte Brøndby ligaens nummer tre, Elite Volley Aarhus (EVA), på udebane.

Det blev en helt anderledes kamp end torsdagens svingende præstation. Servemodtagningen fungerede langt bedre og det forplantede sig til de øvrige faser af spillet, som var på et langt højere niveau.

Brøndby havde stor succes med blokaderne, som skabte seks point i første sæt og hvoraf Sille Hansen stod for tre.

Hun havde generelt en flot kamp og det blev således også det 16-årige stortalents første fulde kamp, og hun blev efterfølgende kåret som bedste spiller. De gode blokader var en direkte følge at et godt servepres, hvoraf især Taylor Alexander markerede sig med en stime på otte server som bragte Brøndby på 24-14 og kort efter var sættet i hus med 25-15.

I andet sæt fulgtes de to hold gennem hele sættet, men dog med Brøndby som dem, der trak det længste strå mod slutningen og tog sættet med 25-23.

Der kom igen styr på serverne i tredje sæt og Alina Sode lagde blandt andet ud med to serveesser i en serie frem til en 4-0 føring.

EVA kæmpede stadig heroisk og der skulle arbejdes hårdt for at skabe pointene, men det lykkedes Eva Bang at sprede spillet godt mellem sine angribere og i en kamp hvor begge hold var med til at give publikum en god volleyoplevelse, tog Brøndby sættet med 25-22.

Ugens to vigtige sejre cementerede Brøndbys øjeblikkelige 2. plads i ligaen og meget skal gå galt i grundspillets tre sidste kampe, hvis denne placering ikke holdes. Næste kamp er på hjemmebanen i Stadionhal 1, lørdag d. 2. marts kl. 14.00 mod Ikast KFUM.