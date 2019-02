U15 Basketdrenge flyvende fra start

U15 drengene fra Glostrup vandt første kamp i Mesterrække B. Foto: Glostrup Basket

SPORT. Oprykkerne fra Glostrup slog for første gang Hørsholm

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Basket U15 drenge har spillet deres første kamp i mesterække B efter nytår. Første modstander var Hørsholm, som var et formodet tophold, da de før jul var placeret i Mesterrække A. Hørsholm er samtidig et hold drengene ikke tidligere har formået at besejre.

Denne gang skulle det dog være anderledes. Glostrupholdet mødte op i stærkeste opstilling og med stor selvtillid, efter en solid sejr i en træningskamp mod lokalrivalerne fra Hvidovre.

Drengene kom flyvende fra start via hårdt forsvar, samt hurtigt og effektivt spil i angrebet. Det betød et Glostrup hold, der var i teten, dog kom Hørsholm midt i kampen tilbage, da Glostrupholdet prøvede nogle nye taktiske ting af. I 4. og 5.periode tog Glostrup dog taktstokken tilbage og med kløgtigt basketballspil, løb de stille og roligt fra Hørsholm. Der var til slut ingen tvivl om, at sejren gik til et flot spillede Glostrup hold. Med 89-76 på tavlen kan Glostrup lægge sig i toppen af stillingen. Næste opgave er det tredje tophold i rækken, Falcon 2005.