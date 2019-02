Vores sundhed og helbred er på spil

DEBAT. Af Niels Christian Barkholt, folketingskandidat for SF opstillet i Brøndby/Vallensbæk og Ishøj

Det er en glæde at blive ældre og at kunne se tilbage på et langt liv, men som man bliver ældre får man også større helbredsproblemer. Særligt på Vestegnen i de kommende år vil der være et stigende antal af +80-årige. Den store vækst i tilflyttere til Vestegnen i 70’erne betyder nu, at andelen af ældre over 80 år stiger betydeligt de kommende år. 30 procent af alle over 80 år modtager hjemmehjælp og anden kommunal hjælp.

Økonomien i de fleste vestegnskommuner vil derfor i de kommende år blive udsat for et kæmpe pres som følge af væksten.

Det pres kommer i en tid, hvor sundhedsvæsenet i Danmark er i knæ. Fra 2008-2017 er en fjerdedel af samtlige hjemmehjælpstimer til +65-årige skåret væk. I samme periode er 25 procent af hjemmehjælpstimerne til personer på 80+ år skåret væk. I alt er hjemmehjælpen på 10 år beskåret med 6,4 mio. timer.

På plejehjem er der nu ofte lave normeringer og tal fra Danmarks Statistik viser, at næsten 10.000 ældre ikke kommer i bad, når de ønsker det. 10.000 ældre kommer ikke udendørs i det omfang, de ønsker.

Hver 7. nyuddannede sygeplejerske går ned med stress, læger siger op i desperation, patienter bliver budt helt urimelige forhold. Det skal der handles på!

I stedet for at nedlægge regionerne, hvilket er helt uforsvarligt, skal vi reelt begynde at prioritere sundheden og velfærden igen. Der er brug for nærhed og tid til patienterne og kronikere skal have en bedre behandling.

Det handler om et fundamentalt opgør, når det drejer sig om sundheden i Danmark. Er vi kunder i en butik eller er vi borgere i et samfund? Vi er borgere i et samfund, der har brug for kompetent hjælp i faglige miljøer, der er sunde og attraktive for sundhedspersonalet.